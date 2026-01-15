В Одессе прогремел сильный взрыв, 15 января

Дым от взрыва. Фото иллюстративное: скриншот из видео

В Одессе сейчас, 15 января, прогремел мощный взрыв. Россияне атаковали баллистической ракетой. Информации о последствиях нет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Реклама

Читайте также:

Взрывы в Одессе

Сегодня, 15 января, в Одессе был слышен мощный взрыв. Враг атаковал регион баллистической ракетой. Воздушные силы сообщали, что ракета летит в направлении Одессы. Информации о последствиях по состоянию на сейчас нет.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Напомним, мы сообщали, что во Львове дрон упал возле памятника Бандере. Также мы писали о том, сколько целей сбили силы ПВО этой ночью.