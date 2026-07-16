В Одессе прогремела серия взрывов: новая угроза с моря

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Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Сегодня, 16 июля, в Одессе прогремела серия взрывов. Россия наносит удары по региону баражирующими боеприпасами из акватории Чёрного моря. В настоящее время ведутся боевые действия, жителей просят находиться в безопасных местах.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Реактивные дроны

Российские войска все активнее применяют реактивные дроны при атаках на Одесскую область. Из-за высокой скорости такие беспилотники значительно сложнее перехватить. Об этом рассказал пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. Он отметил, что российские войска всё активнее применяют этот тип беспилотников, что увеличивает нагрузку на систему противовоздушной обороны и операторов дронов-перехватчиков. В то же время украинские военные адаптируются к новым условиям и усиливают подготовку экипажей.

Несмотря на это, результативность Сил обороны постепенно растет. Мобильные огневые группы и другие подразделения чаще сбивают воздушные цели. В то же время реактивные беспилотники остаются серьезной угрозой для регионов, что подтверждают регулярные атаки на Одесскую область.

Бомбоубежища в Одессе

Полный перечень бомбоубежищ можно посмотреть с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайшая парковка.

Во время тревоги все парковки города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно воспользоваться по другим причинам, следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру «15-35». Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.