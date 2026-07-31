В Одессе прогремела серия взрывов: угроза авиации в море

Дым в небе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Мария Луценко Редактор

Сегодня, 31 июля, в Одессе прогремела серия мощных взрывов. Россия наносит удары по городу ракетами с самолетов тактической авиации. Информации о последствиях пока нет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Сообщение о взрыве в Одессе. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одессе

Сегодня, 31 июля, в Одессе прогремели сильные взрывы. Воздушные силы сообщали о ракетах в направлении Одессы или Черноморска. Информация о последствиях пока отсутствует.

ОБНОВЛЕНО 12:05: В Одессе в результате атаки РФ повреждена инфраструктура и крыша одного из учебных заведений. В результате удара есть пострадавшие. Сейчас специалисты уточняют масштабы повреждений и количество людей, которые получили травмы.

ОБНОВЛЕНО 12:27: В результате вражеской атаки на Одессу известно о двух пострадавших. 43-летнего мужчину с осколочными ранениями госпитализировали в тяжелом состоянии. 72-летняя женщина находится в больнице в состоянии средней тяжести. Обоим пострадавшим медики оказывают необходимую помощь.

Реактивные дроны

Отметим, что Россия активно применяет реактивные дроны во время атак на Одессу и область. Из-за высокой скорости такие беспилотники значительно сложнее перехватить. Об этом рассказал пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. Он отметил, что российские войска всё активнее применяют этот тип беспилотников, что увеличивает нагрузку на систему противовоздушной обороны и операторов дронов-перехватчиков. В то же время украинские военные адаптируются к новым условиям и усиливают подготовку экипажей. Несмотря на это, результативность Сил обороны постепенно растет. Мобильные огневые группы и другие подразделения чаще сбивают воздушные цели. В то же время реактивные беспилотники остаются серьезной угрозой для регионов, что подтверждают регулярные атаки на Одесскую область.

Бомбоубежища в Одессе

Полный перечень бомбоубежищ можно посмотреть с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайшая парковка.

Во время тревоги все парковки города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно воспользоваться по другим причинам, следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия усиливает атаки на украинские порты и все чаще применяет новые типы беспилотников. Из-за этого морской экспорт затруднился, а количество судов, заходящих в украинские порты, временно сократилось.

Также Новини.LIVE писали, что Черноморский флот России больше не выполняет те задачи, ради которых его создавали. Большинство боевых кораблей укрывается в Новороссийске, а попытки восстановить флот регулярно срываются украинскими ударами. Кремль удерживает его в Чёрном море преимущественно по политическим причинам.