В Одессе раздались взрывы: город подвергся атаке дронов РФ

Дым в небе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 24 июля, в Одессе прогремела серия мощных взрывов. Российские оккупанты наносят удары дронами типа "Бандероль" из акватории Черного моря. Вероятно, работает ПВО. Жителей просят реагировать на угрозы и находиться в безопасных местах.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Сообщение о взрывах в Одессе. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одессе

Сегодня, 24 июля, в Одессе прогремели взрывы. Воздушные силы сообщали о движении беспилотников в направлении Одесской области. Впоследствии уточнили, что баражирующие боеприпасы типа "Бандероль" летят в направлении областного центра. Мониторинговые каналы добавили, что дроны летят в сторону прибрежных районов областного центра, в частности на Центр и Пересыпский район. Вероятно, действуют силы ПВО. Информация о последствиях пока отсутствует.

Реактивные дроны

Отметим, что российские войска все активнее применяют реактивные дроны при атаках на Одесскую область. Из-за высокой скорости такие беспилотники значительно сложнее перехватить. Об этом рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

По его словам, оккупанты постепенно увеличивают количество таких беспилотников, из-за чего растет нагрузка на украинскую ПВО и операторов дронов-перехватчиков. Украинские военные при этом адаптируются к новой тактике врага и совершенствуют подготовку пилотов.

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Несмотря на появление новых угроз, Силы обороны повышают эффективность борьбы с воздушными целями. Мобильные огневые группы и другие подразделения регулярно уничтожают вражеские дроны. В то же время реактивные БПЛА остаются опасным вызовом для Одесской области на фоне регулярных атак российских войск.

Бомбоубежища в Одессе

Полный перечень бомбоубежищ можно посмотреть с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайшая парковка.

Во время тревоги все парковки города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно воспользоваться по другим причинам, следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру «15-35». Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.