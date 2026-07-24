В Одессе прогремела серия взрывов: угроза дронов с моря

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Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Сегодня, 24 июля, в Одессе прогремела серия мощных взрывов. Российские оккупанты наносят удары дронами типа «Бандероль» из акватории Черного моря. Вероятно, работает ПВО. Жителей просят реагировать на угрозы и находиться в безопасных местах.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Реактивные дроны

Отметим, что российские войска все активнее применяют реактивные дроны при атаках на Одесскую область. Из-за высокой скорости такие беспилотники значительно сложнее перехватить. Об этом рассказал пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

По его словам, оккупанты постепенно увеличивают количество таких беспилотников, из-за чего растет нагрузка на украинскую ПВО и операторов дронов-перехватчиков. Украинские военные при этом адаптируются к новой тактике врага и совершенствуют подготовку пилотов.

Несмотря на появление новых угроз, Силы обороны повышают эффективность борьбы с воздушными целями. Мобильные огневые группы и другие подразделения регулярно уничтожают вражеские дроны. В то же время реактивные БПЛА остаются опасным вызовом для Одесской области на фоне регулярных атак российских войск.

Бомбоубежища в Одессе

Полный перечень бомбоубежищ можно посмотреть с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайшая парковка.

Во время тревоги все парковки города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно воспользоваться по другим причинам, следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру «15-35». Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.