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Главная Одесса В Одессе прошла акция из-за отставки Михаила Федорова

В Одессе прошла акция из-за отставки Михаила Федорова

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Дата публикации 16 июля 2026 10:58
Акция в Одессе в поддержку Михаила Федорова: что произошло
Люди на акции. Фото: Новини.LIVE

16 июля в Одессе прошла акция в поддержку Михаила Федорова после сообщений о его увольнении с поста министра обороны. На Дерибасовской собрались около сотни жителей и гостей города. Люди держали плакаты и призывали власти пересмотреть кадровое решение.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места событий.

Акция на Дерибасовской

Около сотни человек собрались на Дерибасовской в центре Одессы. Участники принесли плакаты с надписями "Руки прочь от Федорова", "Народ защищает министра обороны", "Лучше меняйте пленных, а не Федорова" и другими лозунгами. По словам присутствующих, они пришли, чтобы выразить несогласие с кадровыми изменениями и поддержать курс на развитие военных технологий.

Мітинг на підтримку Федорова в Одесі
Люди держат плакаты. Фото: Новини.LIVE
В Одесі відбулася акція на підтримку Федорова
Участники акции. Фото: Новини.LIVE
В Одесі підтьримали міністра оборони
Одесситы на митинге. Фото: Новини.LIVE

Одесса не молчит

Участники акции говорили, что не хотят оставаться в стороне от кадровых решений, которые, по их мнению, могут повлиять на дальнейшее развитие страны. Люди подчеркивали, что граждане имеют право открыто выражать свою позицию и выходить на мирные акции. Также многие обращали внимание на то, что на протест пришли люди разного возраста. Участники надеются, что их голос будет услышан.

"Сегодня Одесса в очередной раз демонстрирует свою сознательность и активность. Здесь можно увидеть людей разного возраста, которые выступают за то, чтобы Михаил Федоров остался на своей должности. Надеюсь, власти всех услышат", — сказала участница акции Вероника.

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Мітинг на підтримку Федорова в Одесі
Вероника об общественном сознании. Фото: Новини.LIVE
Мітинг в Одесі: підтримали міністра оборони Федорова
Люди с флагами и плакатами. Фото: Новини.LIVE

За технологическую армию

Во время акции неоднократно звучало мнение, что современная война требует новых технологий и развития беспилотных систем. Некоторые из присутствующих считают, что кадровые изменения могут сказаться на этом направлении. Также участники говорили о важности продолжения уже начатых реформ. Именно поэтому они решили выйти на акцию.

"Мне не всё равно, когда увольняют министра, который за короткое время сумел внести значимые изменения в армию. Мы видим развитие дронов и технологий, а такие кадровые решения очень деморализуют. Я пришел сюда, потому что вижу, что этот человек работает на победу", — сказал Назар.

В Одесі відбулася акція на підтримку Федорова
Назар о технологиях. Фото: Новини.LIVE
Мітинг на підтримку Федорова в Одесі
Митинг в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Гражданская позиция

Люди, собравшиеся в центре Одессы, подчеркивали, что общество должно реагировать на важные решения властей. По их мнению, активная гражданская позиция помогает привлекать внимание к проблемам и влиять на общественную дискуссию. Именно поэтому они решили присоединиться к акции и открыто высказать свое мнение. Участники убеждены, что молчать в таких ситуациях нельзя.

"Это проявление моей гражданской позиции. У нас нет привычки молчать, у нас есть привычка брать ответственность в свои руки. Если власть не готова этого делать, тогда это делает народ", — сказала Валерия.

В Одесі підтьримали міністра оборони
Валерия о гражданской позиции. Фото: Новини.LIVE
В Одесі підтримали міністра оборони
Девушка держит плакат в руках. Фото: Новини.LIVE
Мітинг на підтримку Федорова в Одесі
Участница акции. Фото: Новини.LIVE

Ставка на инновации

Во время акции также говорили о важности развития военных технологий и внедрения современных решений в армии. По мнению участников, именно инновации должны играть все более важную роль в войне. Они считают, что поддержка таких направлений является одним из ключевых факторов укрепления обороноспособности страны. Эта тема стала одной из главных в ходе мероприятия.

"Я считаю, что мы должны воевать с помощью технологий, искусственного интеллекта, а не людей. Михаил Федоров является представителем именно такого подхода, и мне жаль, что такой профессионал больше не работает в правительстве", — сказал депутат Одесского городского совета Петр Обухов.

Мітинг в Одесі: підтримали міністра оборони Федорова
Петр Обухов об инновациях. Фото: Новини.LIVE
Мітинг в Одесі: підтримали міністра оборони Федорова
Люди идут на митинг. Фото: Новини.LIVE
В Одесі відбулася акція на підтримку Федорова
Участники акции с плакатами. Фото: Новини.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE, в марте в Одессе состоялся митинг в защиту завода шампанских вин на Французском бульваре. Люди требовали остановить разрушение исторического здания и сохранить его как памятник архитектуры. Участники акции обратились к властям и президенту с требованием сохранить здание. Они также заявили, что готовы вновь выйти на протест, если ситуация не изменится.

Также Новини.LIVE писали, что у здания Одесского городского совета во второй раз за неделю собрались горожане, поддерживающие введение моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Именно этот вопрос должны были рассмотреть на продолжении сессии горсовета. Однако заседание фактически не состоялось из-за отсутствия кворума. Несмотря на это, участники акции заявили, что будут и дальше требовать принятия решения.

Михаил Федоров Одесса митинг
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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