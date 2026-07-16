В Одессе прошла акция из-за отставки Михаила Федорова
16 июля в Одессе прошла акция в поддержку Михаила Федорова после сообщений о его увольнении с поста министра обороны. На Дерибасовской собрались около сотни жителей и гостей города. Люди держали плакаты и призывали власти пересмотреть кадровое решение.
Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места событий.
Акция на Дерибасовской
Около сотни человек собрались на Дерибасовской в центре Одессы. Участники принесли плакаты с надписями "Руки прочь от Федорова", "Народ защищает министра обороны", "Лучше меняйте пленных, а не Федорова" и другими лозунгами. По словам присутствующих, они пришли, чтобы выразить несогласие с кадровыми изменениями и поддержать курс на развитие военных технологий.
Одесса не молчит
Участники акции говорили, что не хотят оставаться в стороне от кадровых решений, которые, по их мнению, могут повлиять на дальнейшее развитие страны. Люди подчеркивали, что граждане имеют право открыто выражать свою позицию и выходить на мирные акции. Также многие обращали внимание на то, что на протест пришли люди разного возраста. Участники надеются, что их голос будет услышан.
"Сегодня Одесса в очередной раз демонстрирует свою сознательность и активность. Здесь можно увидеть людей разного возраста, которые выступают за то, чтобы Михаил Федоров остался на своей должности. Надеюсь, власти всех услышат", — сказала участница акции Вероника.
За технологическую армию
Во время акции неоднократно звучало мнение, что современная война требует новых технологий и развития беспилотных систем. Некоторые из присутствующих считают, что кадровые изменения могут сказаться на этом направлении. Также участники говорили о важности продолжения уже начатых реформ. Именно поэтому они решили выйти на акцию.
"Мне не всё равно, когда увольняют министра, который за короткое время сумел внести значимые изменения в армию. Мы видим развитие дронов и технологий, а такие кадровые решения очень деморализуют. Я пришел сюда, потому что вижу, что этот человек работает на победу", — сказал Назар.
Гражданская позиция
Люди, собравшиеся в центре Одессы, подчеркивали, что общество должно реагировать на важные решения властей. По их мнению, активная гражданская позиция помогает привлекать внимание к проблемам и влиять на общественную дискуссию. Именно поэтому они решили присоединиться к акции и открыто высказать свое мнение. Участники убеждены, что молчать в таких ситуациях нельзя.
"Это проявление моей гражданской позиции. У нас нет привычки молчать, у нас есть привычка брать ответственность в свои руки. Если власть не готова этого делать, тогда это делает народ", — сказала Валерия.
Ставка на инновации
Во время акции также говорили о важности развития военных технологий и внедрения современных решений в армии. По мнению участников, именно инновации должны играть все более важную роль в войне. Они считают, что поддержка таких направлений является одним из ключевых факторов укрепления обороноспособности страны. Эта тема стала одной из главных в ходе мероприятия.
"Я считаю, что мы должны воевать с помощью технологий, искусственного интеллекта, а не людей. Михаил Федоров является представителем именно такого подхода, и мне жаль, что такой профессионал больше не работает в правительстве", — сказал депутат Одесского городского совета Петр Обухов.
Как сообщали Новини.LIVE, в марте в Одессе состоялся митинг в защиту завода шампанских вин на Французском бульваре. Люди требовали остановить разрушение исторического здания и сохранить его как памятник архитектуры. Участники акции обратились к властям и президенту с требованием сохранить здание. Они также заявили, что готовы вновь выйти на протест, если ситуация не изменится.
Также Новини.LIVE писали, что у здания Одесского городского совета во второй раз за неделю собрались горожане, поддерживающие введение моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Именно этот вопрос должны были рассмотреть на продолжении сессии горсовета. Однако заседание фактически не состоялось из-за отсутствия кворума. Несмотря на это, участники акции заявили, что будут и дальше требовать принятия решения.
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