Проверка пляжей в Одессе, работающих без разрешений

Люди на пляже в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе проведут проверки пляжей, принимающих отдыхающих без официального разрешения на работу. К проверкам будут привлечены представители профильных служб, депутаты и военная администрация. В то же время в мэрии признают, что в настоящее время законных механизмов для быстрого прекращения работы таких пляжей практически нет.

Такое решение было принято на заседании городской комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций, передает Новини.LIVE.

Доступные пляжи

По словам исполняющего обязанности директора КП "Побережье Одессы" Дмитрия Биляева, в настоящее время в городе официально открыты 35 пляжей. Из них 31 находится в аренде, ещё четыре являются коммунальными. Кроме того, еще четыре пляжа уже прошли необходимые проверки и ожидают окончательного согласования документов.

В то же время еще 10 пляжных участков до сих пор не получили разрешений, но часть из них продолжает работать и предоставлять услуги отдыхающим. Среди них — отдельные пляжи на Ланжероне, Видраде, в Аркадии, на Золотом берегу, а также "Чайка" и "Курортный".

Эксплуатация пляжей

Дмитрий Биляев пояснил, что после отмены правил эксплуатации пляжей город фактически лишился возможности оперативно воздействовать на нарушителей.

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"Мы отменили правила эксплуатации пляжей. Сегодня у нас нет механизма, с помощью которого мы могли бы принять меры в отношении тех, кто работает без документов", — заявил Биляев.

Он также отметил, что коммунальное предприятие может лишь выдавать предписания, однако не имеет законных оснований демонтировать шезлонги, бассейны или другие элементы инфраструктуры.

"Мы не можем просто забрать шезлонги или другие объекты. Нужны законные основания. Сейчас такого механизма нет", — добавил исполняющий обязанности директора КП «Побережье Одессы».

Проверка пляжей

Председатель комиссии Михаил Карпенчук раскритиковал такую ситуацию. По его словам, город быстро реагирует на мелких нарушителей, но не может повлиять на предпринимателей, которые используют пляжи без необходимых разрешений.

"Как-то странно получается: у бабушки, которая продает огурцы на тротуаре, всё могут изъять. А когда без документов работает целый пляж с шезлонгами, бассейнами и барами — мы ничего не можем сделать", — отметил он.

По итогам заседания комиссия решила создать совместную рабочую группу с участием депутатов, профильных служб и представителей Одесской городской военной администрации. Она проверит, на каких основаниях работают пляжи без официальных разрешений и какие законные меры воздействия можно применить.

Смерть на пляже

Напомним, вопрос безопасности на одесских пляжах особенно обострился после трагедии, произошедшей 23 июня 2026 года. Во время российской атаки ударными беспилотниками на пляже "Отдрада" смертельное осколочное ранение получила 26-летняя женщина, отдыхавшая у моря. Еще один человек, 39-летний мужчина, получил ранение. После этого случая власти вновь призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно покидать побережье в случае опасности.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области завершились поиски 10-летней Софии Потемкиной, которая пропала в море более двух недель назад. Тело девочки нашли у побережья недалеко от города Южное. Его уже направили на судебно-медицинскую экспертизу. Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранительные органы.

Также Новини.LIVE писали, что Затока этим летом вновь принимает отдыхающих, хотя курортный сезон здесь проходит совсем в других условиях, чем до полномасштабной войны. Пляжи официально остаются закрытыми, но отели и базы отдыха работают, а туристы продолжают бронировать номера и ехать к морю. Но если раньше главным вопросом было, где дешевле отдохнуть, то теперь не менее важно знать, есть ли укрытие и к чему нужно быть готовым на месте.