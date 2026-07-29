В Одессе прогремели мощные взрывы: РФ наносит ракетные удары

Дым в небе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 29 июля, в Одессе прогремела серия мощных взрывов. Россия в очередной раз нанесла ракетный удар по городу. Пострадала инфраструктура.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Сообщение о взрыве в Одессе. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одессе

Сегодня, 29 июля, в Одесской области прогремела серия мощных взрывов. Россияне атаковали регион ракетами. Над городом поднимается столб дыма. Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что под ударом оказалась инфраструктура. Детали выясняются.

РФ усиливает давление на Одесскую область

Россия продолжает оказывать давление на Одесскую область, регулярно атакуя портовую и припортовую инфраструктуру. По словам спикера Украинской добровольческой армии Сергея Братчука, враг использует комбинированные удары с применением дронов и ракет различных типов. Цель таких атак — ослабить морскую логистику Украины, затруднить работу портов и создать дополнительные риски для международных перевозчиков. Это также может повлиять на работу зернового коридора и морской экспорт.

В то же время Москва пытается нанести удар по экономическим возможностям Украины и заставить операторов отказываться от работы с украинскими портами. Отдельной угрозой остается период сбора урожая, когда морские пути имеют особое значение для экспорта зерна. Братчук также заявил, что Украина располагает ресурсами для нанесения ударов по российской портовой и припортовой инфраструктуре, используемой в ходе войны, в частности в Азовском и Чёрном морях.

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Бомбоубежища в Одессе

Полный перечень бомбоубежищ можно посмотреть с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайшая парковка.

Во время тревоги все парковки города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно воспользоваться по другим причинам, следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия продолжает наносить удары по портам Одесской области и гражданским судам в Чёрном море. Последние три недели область ежедневно подвергается российским ударам. В результате атак повреждены корабли, а среди моряков есть погибшие и раненые. На фоне новых ударов Украина вынесла вопрос безопасности судоходства на международный уровень.

Также Новини.LIVE писали, что судовладельцы временно приостановили заход судов в черноморские порты Украины из-за роста угрозы российских атак. Государство не вводило ограничений на движение, а решения принимают сами операторы. В то же время правительство работает над решениями по возобновлению судоходства.