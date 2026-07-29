В Одессе раздаются мощные взрывы: город под атакой ракет

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Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Сегодня, 29 июля, в Одессе прогремела серия мощных взрывов. Россия в очередной раз нанесла ракетный удар по городу. Пока нет информации о последствиях.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает «Новости.LIVE».

РФ усиливает давление на Одесскую область

Россия продолжает оказывать давление на Одесскую область, регулярно атакуя портовую и припортовую инфраструктуру. По словам спикера Украинской добровольческой армии Сергея Братчука, враг использует комбинированные удары с применением дронов и ракет различных типов. Цель таких атак — ослабить морскую логистику Украины, затруднить работу портов и создать дополнительные риски для международных перевозчиков. Это также может повлиять на работу зернового коридора и морской экспорт.

В то же время Москва пытается нанести удар по экономическим возможностям Украины и заставить операторов отказываться от работы с украинскими портами. Отдельной угрозой остается период сбора урожая, когда морские пути имеют особое значение для экспорта зерна. Братчук также заявил, что Украина располагает ресурсами для нанесения ударов по российской портовой и припортовой инфраструктуре, используемой в ходе войны, в частности в Азовском и Чёрном морях.

Бомбоубежища в Одессе

Полный перечень бомбоубежищ можно посмотреть с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайшая парковка.

Во время тревоги все парковки города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно воспользоваться по другим причинам, следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру «15-35». Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.