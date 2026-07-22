В Одессе слышны взрывы: Россия наносит удары с помощью дронов с Черного моря

Дым в небе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 22 июля, в Одессе раздались мощные взрывы. Россия в очередной раз направила на город дроны, вероятно, модели «Бандероль». Пока нет информации о последствиях.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Сообщение о взрыве в Одессе. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одесской области

Сегодня, 22 июля, в Одессе прогремели взрывы. Воздушные силы сообщали о дроне, направляющемся в сторону областного центра. Мониторинговые каналы уточняли, что БПЛА типа «Бандероль» движется в направлении центра города. Информация о последствиях пока отсутствует.

Реактивные дроны

Отметим, ранее сообщалось, что РФ постоянно применяет реактивные дроны во время атак на Одессу и область. Из-за высокой скорости такие беспилотники значительно сложнее перехватывать. Об этом рассказал пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. Он отметил, что российские войска всё активнее применяют этот тип беспилотников, что увеличивает нагрузку на систему противовоздушной обороны и операторов дронов-перехватчиков. В то же время украинские военные адаптируются к новым условиям и усиливают подготовку экипажей. Несмотря на это, результативность Сил обороны постепенно растёт. Мобильные огневые группы и другие подразделения чаще сбивают воздушные цели. В то же время реактивные беспилотники остаются серьёзной угрозой для регионов, что подтверждают регулярные атаки на Одесскую область.

Бомбоубежища в Одессе

Полный перечень бомбоубежищ можно посмотреть с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайшая парковка.

Читайте также:

Во время тревоги все парковки города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно воспользоваться по другим причинам, следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру «15-35». Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.