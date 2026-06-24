В Одессе разоблачили агента ФСБ: готовил удары по порту

Задержанный предатель. Фото: Служба безопасности Украины

Мария Луценко Редактор

В Одессе разоблачили агента ФСБ, который собирал данные для российских ударов. Им оказался бывший военнослужащий ВСУ, завербованный после начала полномасштабной войны. Он выявлял координаты украинских военных объектов, систем ПВО и предприятий оборонной сферы. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали дела

По информации СБУ, задержанный ранее служил в Вооруженных силах Украины, а в 2005 году уволился и поселился в Одессе. После начала большой войны он связался со своим бывшим подчиненным, который сейчас командует батальоном в составе российской армии на Покровском направлении. Во время общения мужчина предложил помощь в организации ракетных и дронных атак по Одессе. Впоследствии об этом контакте узнала ФСБ, после чего российская спецслужба завербовала его для сбора разведданных.

Цели врага

Следствие установило, что главной задачей агента был поиск информации о подразделениях противовоздушной обороны, защищающих Одесскую область. Также россиян интересовали координаты предприятий, выполняющих оборонные заказы, в частности связанные с производством беспилотников. Для получения нужных данных мужчина использовал свои связи среди бывших и действующих военных. Во время разговоров он пытался незаметно выведывать необходимую информацию.

Наблюдал за портом

Когда агент получал сведения о потенциальных целях, он лично выезжал в эти места для дополнительной проверки. Для этого использовал собственный автомобиль. Кроме того, по заданию ФСБ он отслеживал движение морских судов у побережья и график их захода в Одесский порт.

Задержание и наказание

Правоохранители разоблачили мужчину еще на начальном этапе его деятельности и приняли меры для защиты украинских объектов. После сбора доказательств его задержали по месту жительства. Во время обыска сотрудники СБУ изъяли смартфон, который использовался для связи с российской спецслужбой и сбора информации.

Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Разоблачение предателей

Напомним, ранее СБУ задержала в Одессе еще одного мужчину, которого подозревают в корректировке российских ударов по городу. По данным следствия, местный мастер по ремонту компьютерной техники собирал информацию о позициях украинской ПВО, в частности зенитно-ракетных комплексов, радиолокационных станций и мобильных огневых групп.

Следователи установили, что подозреваемый передвигался по городу на мопеде, фиксировал координаты возможных целей в Google Maps и передавал их российским спецслужбам через анонимный чат в мессенджере. Мужчину завербовали через TikTok, использовав фейковый аккаунт якобы иностранной журналистки. Сейчас он находится под стражей, а за государственную измену в условиях военного положения ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области разоблачили женщину, которая готовила новые удары РФ. Она собирала координаты украинской противовоздушной обороны и передавала их россиянам. Под прицелом находились мобильные огневые группы и радиолокационные станции. Подозреваемую задержали во время сбора данных.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе приговорили мужчину, работавшего на российские спецслужбы. Он собирал данные об украинских военных и передавал их врагу. Суд назначил ему наказание в виде конфискации имущества. Агента задержали ещё в 2022 году во время попытки передачи информации.