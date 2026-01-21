Утренние взрывы в Одессе 21 января 2026 года — что известно об обстреле

Пожар после обстрела. Фото иллюстративное: кадр из видео

Взрывы прогремели в Одессе сейчас, утром в среду, 21 января. В Одесском районе продолжается воздушная тревога.

Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Что известно о взрывах в Одессе утром 21 января

Воздушную тревогу в Одесском районе объявили в 06:06. По состоянию на 06:00, по информации Воздушных Сил ВС Украины, БпЛА в акватории Черного моря летели в направлении Одесской области. В 06:12 стало известно, что беспилотники держат курс на Черноморск.

В 06:24 спикер УДА "Юг" Сергей Братчук отметил, что утро в Одессе и Одесском районе шумное, потому что средства ПВО отражают вражескую атаку.

Скриншот сообщения Сергея Братчука

Где объявили воздушную тревогу утром 21 января

Карта воздушных тревог по состоянию на 06:24 21 января 2026 года

По состоянию на 06:26 воздушная тревога продолжается в Запорожской и Донецкой областях, а также частях Харьковской и Днепропетровской областей.

Напомним, в результате обстрела Запорожья 20 января погибли три человека. Среди жертв атаки супруги.

Также мы сообщали, что после обстрела в ночь на 20 января осталась без внешнего электроснабжения Чернобыльская АЭС. Еще несколько украинских электроподстанций получили повреждения.