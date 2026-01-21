Видео
Главная Одесса В Одессе слышны взрывы — продолжается атака БпЛА

В Одессе слышны взрывы — продолжается атака БпЛА

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 06:26
Утренние взрывы в Одессе 21 января 2026 года — что известно об обстреле
Пожар после обстрела. Фото иллюстративное: кадр из видео

Взрывы прогремели в Одессе сейчас, утром в среду, 21 января. В Одесском районе продолжается воздушная тревога.

Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников.

Читайте также:
Атака БпЛА утром 21 января 2026 года
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Что известно о взрывах в Одессе утром 21 января

Воздушную тревогу в Одесском районе объявили в 06:06. По состоянию на 06:00, по информации Воздушных Сил ВС Украины, БпЛА в акватории Черного моря летели в направлении Одесской области. В 06:12 стало известно, что беспилотники держат курс на Черноморск.

В 06:24 спикер УДА "Юг" Сергей Братчук отметил, что утро в Одессе и Одесском районе шумное, потому что средства ПВО отражают вражескую атаку.

Робота ПВО утром 21 января 2026 года
Скриншот сообщения Сергея Братчука

Где объявили воздушную тревогу утром 21 января

Воздушная тревога утром 21 января 2026 года
Карта воздушных тревог по состоянию на 06:24 21 января 2026 года

По состоянию на 06:26 воздушная тревога продолжается в Запорожской и Донецкой областях, а также частях Харьковской и Днепропетровской областей.

Напомним, в результате обстрела Запорожья 20 января погибли три человека. Среди жертв атаки супруги.

Также мы сообщали, что после обстрела в ночь на 20 января осталась без внешнего электроснабжения Чернобыльская АЭС. Еще несколько украинских электроподстанций получили повреждения.

Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
