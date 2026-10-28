Одесский городской совет. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе депутаты городского совета снова не поддержали введение моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта . Во время голосования 18 избранников высказались "за", а 21 не голосовали. Перед этим в сессионном зале шла дискуссия о законности инициативы и ее возможной действенности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на внечерновую сессию Одесского городского совета.

Реклама

Почему не приняли мораторий

Вопрос введения моратория в Одессе обсуждается уже несколько месяцев. Проект решения инициировала депутат Ольга Квасницкая. Ранее его не раз пытались вынести на рассмотрение, однако окончательного решения так и не приняли. Инициатива предусматривает временный запрет на публичное использование русскоговорящего культурного продукта. Речь идет, в частности, о русских песнях и другом контенте в общественных местах и заведениях. В то же время, вопрос о том, как именно контролировать выполнение такого решения, стал одним из главных поводов для споров.

Во время заседания представительница языковой омбудсменки Анна Неруш подчеркнула, что мораторий не касается частного общения . По ее словам, он должен помочь ограничить использование русскоговорящего культурного продукта в публичном пространстве.

"Речь идет о временном запрете на использование, на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Речь не идет о вмешательстве в общее, в частное общение. Речь идет исключительно о том, когда речь страны, которая на нас напала, с которой мы до сих пор воюем, несется в массы. русскоязычные песни", — заявила Анна Неруш.

Читайте также:

Спор депутатов

Часть депутатов заявила, что украинский язык нужно защищать и развивать, однако подверг сомнению практическую пользу предложенного решения. В частности, Анастасия Большедворова обратила внимание на отсутствие четкого механизма контроля: кто будет реагировать на нарушения, смогут ли ответственные органы налагать санкции и по каким основаниям. Депутат также отметила, что украинское законодательство уже предусматривает нормы по защите государственного языка, а проект городского совета содержит рекомендации для бизнеса. По ее мнению, принятие документа без дополнительных механизмов не изменит ситуацию .

"Здесь довольно неравномерно прописана речь раздел о коммунальных учреждениях, что там должен быть обязательно украинский. И насколько я знаю, согласно закону, так оно и есть. Неравномерность здесь в плане, в первую очередь, что мы рекомендуем субъектам хозяйствования, то есть бизнесу, мы рекомендуем говорить по-украински, выдавать произведения. отсюда у меня вопрос, что вообще поменяется после этого моратория", — заявила Большедворова.

Похожую позицию высказала директор юридического департамента городского совета Инна Поповская. Она отметила, что основные запреты уже определены законом, а если действующие нормы недостаточно, изменения нужно вносить именно в законодательство. По мнению юристов горсовета, решение будет носить преимущественно политический характер и не даст ожидаемого результата.

Ответ автора проекта

Ольга Квасницкая не согласилась с аргументами коллег. Она подчеркнула, что действующее законодательство оставляет пробелы, позволяющие использовать русскоязычный культурный продукт в общественном пространстве. По словам депутата, предложенный мораторий должен стать основой для дальнейшей разработки конкретных механизмов контроля.

"Этот проект решения не о механизме, а о фундаменте. А механизм должен заложить исполнительный комитет через разрешения, через договоры аренды и так далее. Вот тогда будет оно действенно. Но для того, чтобы оно стало действенным, нужно фундамент", — сказала Квасницкая.

В то же время депутат Роман Сенник заявил, что поддерживает развитие украинского языка, но считает предложенный документ недостаточно проработанным. Он выразил готовность голосовать за инициативу, однако предложил изменить ее формат и название, превратив мораторий в декларацию намерений.

"Развитие украинского языка, культуры, истории должно быть на постоянной основе и повсеместно. У нас в стране есть несколько законов, ограничивающих использование культурного контента страны-агрессора. Наш мораторий, его бы было, наверное, более целесообразно назвать декларацией о намерениях, или как-то примерно так. А следом за ним обращение к правоохранительным органам. Потому что законы более высокие, есть конкретная санкция, есть штрафы, а неконтролирование этих процессов — это ответственность правоохранительных органов", — заявил Сенник.

Голосов снова не хватило

В ходе обсуждения представители разных позиций не пришли к согласию относительно того, нужен ли Одессе отдельный мораторий, если соответствующие нормы уже содержатся в законодательстве. Часть участников дискуссии настаивала на необходимости дополнительных шагов по защите украинского культурного пространства, другие призвали сначала определить правовые механизмы реализации инициативы.

В конце концов, проект решения не набрал необходимой поддержки . За него проголосовали 18 депутатов, еще 21 не голосовали. После объявления результатов в зале раздались возгласы "Ганьба". Таким образом, вопрос моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта в Одессе снова остался без окончательного решения.

Журналисты Новини.LIVE решили узнать у одесситов, как они относятся к запрету русскоязычного контента в публичных местах? Чаще жители поддерживали инициативу. Для них важен постепенный переход Одессы на украинский язык в повседневной жизни. По их мнению, отказ от русскоязычного контента может уменьшить культурное влияние России и дать больше места украинской музыке, фильмам и спектаклям.

Также Новини.LIVE писали, что 29 августа в Одессе в День памяти погибших Защитников и Защитниц Украины обновили Аллею Героев в парке Шевченко. Здесь открыли стенды с именами еще 48 павших военных, а также установили шесть памятных табличек на скамейках. В общей сложности на Аллее Героев уже представлены 675 защитников.