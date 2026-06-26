В Одессе сотрудники ТЦК украли собаку: зоозащитники подали жалобу

Мужчина пытается забрать собаку. Фото: скриншот из видео

Мария Луценко Редактор

В Одессе разгорелся скандал из-за жестокого обращения с домашним животным. Местные зоозащитники заявили о травмировании собаки, которую, якобы, ТЦК отобрали у владельца во время мобилизационных мероприятий. В настоящее время волонтеры готовят обращение в правоохранительные органы и собирают доказательства. Пострадавшая собака находится под наблюдением ветеринаров.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на общественную организацию "Animal SOS Odessa".

Подробности инцидента

По информации организации Animal SOS Odessa, инцидент произошел после того, как владелец животного сбежал во время мобилизационных мероприятий ТЦК. Военнослужащие забрали собаку, а впоследствии ее нашли в другом районе города. У животного были сломанные лапы и многочисленные травмы.

Заявление в полицию

Защитники животных готовят официальное заявление в полицию по факту жестокого обращения с животными. Они пытаются установить точные обстоятельства происшествия и личность владельца. Официальных комментариев от представителей ТЦК или правоохранительных органов по поводу этой ситуации пока нет.

Скандалы с мобилизацией

Отметим, что ранее в Одессе уже возникал громкий скандал с участием правоохранителей и военных. Во время задержания водителя представители патрульной полиции и Хаджибейского ТЦК применили к мужчине силу, в результате чего он получил перелом плеча. Хотя внутреннее расследование сначала признало действия полиции законными, после вмешательства Офиса омбудсмена прокуратура возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий. Сейчас это дело расследуется, а ситуация находится под личным контролем Дмитрия Лубинца.

Как сообщали Новини.LIVE, в одном из районных ТЦК и СП Одесской области разоблачили группу людей, подозреваемых в незаконном удержании и пытках военнообязанных мужчин. Правоохранители задержали шестерых должностных лиц центра комплектования и троих представителей общественной организации. По данным следствия, потерпевших избивали, запугивали, удерживали против их воли и совершали действия сексуального характера. На данный момент всем девяти сообщили о подозрении.

Также Новини.LIVE писали, что в Министерстве обороны Украины заявили о проведении служебных проверок во всех территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Такое решение было принято после резонансных событий, произошедших в Одесской области.