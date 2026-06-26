В Одессе ТЦК травмировали собаку: полиция ведет расследование

Мужчина в форме с собакой. Фото: скриншот из видео

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

В Одессе полиция возбудила уголовное дело в связи с травмой, полученной собакой во время конфликта между гражданскими лицами и военнослужащими ТЦК и СП. Инцидент произошел 24 июня в Киевском районе города. После обращения владелицы животное разыскали и вернули. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Похищение собаки

Инцидент произошел вечером 24 июня на улице Гераниевой в Киевском районе Одессы. По предварительным данным, во время конфликта между гражданскими лицами и военнослужащими ТЦК и СП последние покинули место происшествия вместе с собакой породы джек-рассел-терьер, которая принадлежала другому человеку. О происшествии правоохранителям сообщила 31-летняя владелица животного. Полицейские оперативно разыскали собаку и вернули её женщине.

Возбуждение дела

После осмотра в ветеринарной клинике врачи диагностировали у собаки разрыв передней крестообразной связки. После этого владелица обратилась в полицию с заявлением. Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с животными. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и лиц, которые могут быть к нему причастны.

Состояние животного

В комментарии Новини.LIVE волонтер Яна Титаренко рассказала, что сейчас владельцы животного решают вопрос о дальнейшем лечении и не исключают проведения операции. Также, как отметила зоозащитница, семья планирует требовать компенсацию расходов на лечение собаки.

"У собаки травма лапы. Владельцы собаки до сих пор не знают, будут ли они делать операцию или нет. Если будут установлены причастные лица, они должны покрыть все расходы на лечение животного и принести извинения", — сказала Яна Титаренко.

Она также добавила, что общалась с хозяйкой собаки. По словам волонтерки, женщина заявила, что у её мужа были законные основания не выполнять требования военнослужащих, из-за чего, по её мнению, и возник конфликт.

Реакция зоозащитников

Отметим, что этот случай получил огласку после публикации местных зоозащитников. В общественной организации Animal SOS Odessa заявили, что во время конфликта, произошедшего в ходе мобилизационных мероприятий, военнослужащие ТЦК и СП забрали собаку после того, как её владелец покинул место происшествия. Впоследствии его нашли в другом районе Одессы.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе во время задержания водителя представители патрульной полиции и Хаджибейского ТЦК применили к мужчине силу, в результате чего он получил перелом плеча. Хотя внутреннее расследование сначала признало действия полиции законными, после вмешательства Офиса омбудсмена прокуратура возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий.

Также Новини.LIVE писали, что в одном из районных ТЦК и СП Одесской области разоблачили группу людей, подозреваемых в незаконном удержании и пытках военнообязанных мужчин. Правоохранители задержали шестерых должностных лиц центра комплектования и троих представителей общественной организации. По данным следствия, потерпевших избивали, запугивали, удерживали против их воли и совершали действия сексуального характера. На данный момент всем девяти сообщили о подозрении.