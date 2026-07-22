В Одессе вербовали женщин для работы за рубежом: условия

Задержание вербовщицы. Фото: Главное управление Национальной полиции Одесской области

Мария Луценко Редактор

В Одессе задержали 31-летнюю женщину, которую подозревают в вербовке женщин для сексуальной эксплуатации за рубежом. Одной из потерпевших она предложила работу в Норвегии и пообещала заработок до 1000 долларов в день. Женщина согласилась из-за сложного материального положения, но впоследствии вернулась домой. После этого вербовщица требовала от нее деньги за билеты и часть заработка.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Национальной полиции Одесской области.

Детали дела

По данным полиции, 31-летняя жительница Одессы нашла 29-летнюю горожанку, испытывавшую финансовые трудности, и предложила ей уехать в Норвегию. Женщине пообещали жилье, хорошие условия и высокую зарплату. На самом деле работа должна была заключаться в оказании сексуальных услуг мужчинам. По договоренности, женщина могла получать до 1000 долларов в день, но 30% заработанных денег должна была отдавать вербовщице.

Фигурантка приобрела авиабилеты и организовала выезд одесситки в Норвегию. После этого она поддерживала с ней связь, координировала ее действия, находила клиентов и контролировала оказание интимных услуг.

Задержанная женщина. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Вымогательство денег

Впоследствии женщина отказалась от такой работы и вернулась в Одессу. Однако после этого подозреваемая начала вымогать у нее 900 долларов за авиабилеты и другие расходы, связанные с выездом за границу. Также она требовала передать часть денег в качестве ранее оговоренного процента от заработка и платы за "трудоустройство".

Задержание вербовщицы

Правоохранители задержали женщину совместно с пограничниками во время встречи в центре Одессы. В этот момент потерпевшая передала ей оговоренную сумму. Кроме того, по данным следствия, подозреваемая готовила к выезду за границу еще одну девушку. Однако эту поездку удалось сорвать.

Во время задержания и обыска в доме у женщины изъяли деньги, банковские карты, телефон, SIM-карту норвежского оператора, черновые записи и другие вещи, которые могут иметь значение для следствия.

Что грозит

Следователи сообщили 31-летней одесситке о подозрении по частям 1 и 2 статьи 149 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о вербовке человека с целью эксплуатации с использованием его уязвимого положения, в частности повторно.

Подозреваемой грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере почти 1 млн грн. Женщина залог не внесла.

Еще одна схема

Ранее в Одессе правоохранители раскрыли схему вербовки несовершеннолетних для совершения диверсий по заказу российской разведки. По данным следствия, 39-летний сотрудник ГРУ Артем Шмуль дистанционно искал подростков через соцсети и предлагал им деньги за поджоги военных автомобилей и железнодорожных объектов. На его предложение согласились четверо одесситов в возрасте от 13 до 18 лет. Среди них были 13- и 16-летние подростки. В апреле 2024 года они подожгли грузовик Национальной гвардии и повредили релейный шкаф на железной дороге. Впоследствии СБУ задержала их во время подготовки к поджогу ещё двух военных автомобилей.

По данным правоохранителей, российский куратор требовал от подростков снимать поджоги на телефоны. Эти видео должны были использоваться для российской пропаганды, чтобы создать иллюзию деятельности пророссийского подполья в Одессе. Шмулю заочно сообщили о подозрении в организации террористических актов и финансировании терроризма. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области социальную работницу будут судить за присвоение выплат умерших подопечных психоневрологического интерната. Женщина не закрывала банковские счета после смерти людей и снимала средства, которые продолжали поступать. Таким образом, за полтора года она завладела более чем 351 тысячей гривен. Обвинительный акт уже передан в суд.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе раскрыли мошенническую схему, из-за которой наследница могла лишиться квартиры стоимостью 1,6 млн грн. К незаконному переоформлению недвижимости причастна сиделка умершей женщины. Суд уже наложил арест на квартиру, а подозреваемую взяли под стражу с правом внесения залога. Ей грозит лишение свободы с конфискацией имущества.