В Одессе вырастут цены на воду: новые тарифы для горожан

Водопроводный кран. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

В Одессе утвердят новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Речь идет о применении цен, установленных для "Инфоксводоканала" постановлением НКРЭКП. При этом льготы и право на субсидию для жителей города останутся без изменений.

Об этом Новини.LIVE стало известно на заседании исполнительного комитета Одесского городского совета.

Новые тарифы

Для населения и других потребителей установлены следующие тарифы:

централизованное водоснабжение — 36,708 грн за 1 куб. м с НДС;

централизованное водоотведение — 28,836 грн за 1 куб. м с НДС.

В сумме комплекс услуг "Инфоксводоканала" будет стоить 65,54 грн за 1 куб. м с НДС. Без налога на добавленную стоимость сумма составляет 54,62 грн.

Почему повысили цены

Необходимость корректировки объясняют ростом стоимости горюче-смазочных материалов, электроэнергии для предприятия и минимальной зарплаты с 2021 года.

Условия для города

Исполняющий обязанности мэра Одессы Игорь Коваль заявил, что пересмотр тарифов должен быть связан с независимой оценкой целостного имущественного комплекса "Инфоксводоканала". По его словам, арендная плата за имущество более 20 лет фактически не пересматривалась, а изменялась лишь в результате индексации. Поэтому город хочет получить независимую экспертную оценку, которая поможет определить реальную рыночную стоимость имущества и справедливый размер арендной платы для бюджета.

Коваль отметил, что предприятие согласилось на проведение такой оценки, а средства на неё уже предусмотрены в городском бюджете.

Защита льготников

Отдельно Коваль подчеркнул необходимость защиты горожан. По словам чиновника, для льготников должна сохраниться компенсация из городского бюджета.

"Для льготников, определенных законодательством, должна и будет сохранена компенсация за счет городского бюджета", — заявил Коваль.

Текущие тарифы на воду

Отметим, что в августе жители Одессы будут платить за воду по действующим тарифам. Для горожан один кубометр водоснабжения вместе с водоотведением стоит 35,16 грн. Кроме того, ежемесячно необходимо оплачивать абонентское обслуживание в размере 94,38 грн.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области ухудшается ситуация с водными ресурсами из-за критического обмеления Днестра. По данным Украинского гидрометеорологического центра, на отдельных участках реки уровень воды опустился до самых низких показателей за все время наблюдений. Экологи предупреждают, что это не временное явление, а следствие климатических изменений, к которым Одессе придется адаптироваться.

Также Новини.LIVE сообщали, что тарифы на большинство коммунальных услуг в августе для одесситов не изменились. Так, электроэнергия для бытовых потребителей по-прежнему стоит 4,32 грн за кВт·ч. Для владельцев двухзонных счетчиков ночной тариф (с 23:00 до 07:00) составляет 2,16 грн/кВт·ч. Эти расценки будут действовать как минимум до 31 октября 2026 года.