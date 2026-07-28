Взрыв автомобиля в Одессе 28 июля: что известно о происшествии

Полиция на месте взрыва. Фото: Главное управление Национальной полиции Одесской области

Утром 28 июля в Пересыпском районе Одессы взорвался автомобиль. Ранения получил 49-летний мужчина, находившийся за рулем. Взрыв произошел сразу после того, как водитель завел кроссовер и начал движение. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Взрыв во дворе

Инцидент произошел около 8:00 в одном из дворов многоэтажного дома на улице Семена Палия. О взрыве правоохранителям сообщила жена пострадавшего. По предварительным данным, взрывное устройство могло сработать под передним левым колесом автомобиля, когда тот начал движение. Местные СМИ пишут, что речь идет о BMW X5, принадлежащем военнослужащему.

В результате взрыва 49-летний водитель получил ранения. Медики осмотрели мужчину на месте, по предварительной информации, его травмы легкие.

Работают взрывотехники

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и взрывотехники полиции. Правоохранители выясняют, что именно стало причиной взрыва и кто мог установить взрывное устройство.

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После установления всех обстоятельств происшествия правоохранители дадут ему соответствующую правовую квалификацию. Сейчас следователи продолжают работу на месте.

Что делать после взрыва

Если автомобиль взорвался или есть подозрение на взрывное устройство, в первую очередь нужно отойти на безопасное расстояние и предупредить людей поблизости, чтобы они не приближались к машине. Нельзя прикасаться к обломкам, подозрительным предметам или пытаться самостоятельно выяснить причину взрыва. Даже после первого взрыва может сохраняться опасность повторной детонации.

Если есть пострадавшие, нужно вызвать экстренные службы и сообщить точное место происшествия. До прибытия медиков следует оставаться на безопасном расстоянии и не подвергать себя дополнительной опасности. Если автомобиль загорелся, не следует самостоятельно приближаться к нему или пытаться потушить пожар, особенно если есть риск повторного взрыва.

Если человек находился внутри автомобиля во время взрыва и может самостоятельно передвигаться, ему нужно выбраться из машины и отойти как можно дальше. В случае пожара следует избегать вдыхания дыма и, по возможности, двигаться против направления ветра. После этого необходимо дождаться прибытия спасателей, медиков и полиции и выполнять их указания.

Как сообщали Новини.LIVE, в Подольском районе Одесской области 5 июля во время проверки документов мужчина достал гранату и пригрозил её применением. Через мгновение произошёл взрыв, в результате которого ранения получили двое полицейских и сам правонарушитель.

Также Новини.LIVE сообщали, что поздно вечером 23 мая на улице Университетской в Одессе произошел взрыв. По предварительным данным следствия, взорвался автомобиль, в салоне которого находились два человека. Оба получили ранения, им оказывается медицинская помощь.