В Одессе взорвался автомобиль: водитель получил ранения

Полиция на месте взрыва. Фото: Главное управление Национальной полиции Одесской области

Мария Луценко Редактор

Утром 28 июля в Пересыпском районе Одессы взорвался автомобиль. Ранения получил 49-летний мужчина, находившийся за рулем. Взрыв произошел сразу после того, как водитель завел кроссовер и начал движение. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Взрыв во дворе

Инцидент произошел около 8:00 в одном из дворов многоэтажного дома на улице Семена Палия. О взрыве правоохранителям сообщила жена пострадавшего. По предварительным данным, взрывное устройство могло сработать под передним левым колесом автомобиля, когда тот начал движение. Местные СМИ пишут, что речь идет о BMW X5, принадлежащем военнослужащему.

В результате взрыва 49-летний водитель получил ранения. Медики осмотрели мужчину на месте, по предварительной информации, его травмы легкие.

Работают взрывотехники

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и взрывотехники полиции. Правоохранители выясняют, что именно стало причиной взрыва и кто мог установить взрывное устройство.

После установления всех обстоятельств происшествия правоохранители дадут ему соответствующую правовую квалификацию. Сейчас следователи продолжают работу на месте.

Что делать после взрыва

Если автомобиль взорвался или есть подозрение на взрывное устройство, в первую очередь нужно отойти на безопасное расстояние и предупредить людей поблизости, чтобы они не приближались к машине. Нельзя прикасаться к обломкам, подозрительным предметам или пытаться самостоятельно выяснить причину взрыва. Даже после первого взрыва может сохраняться опасность повторной детонации.

Если есть пострадавшие, нужно вызвать экстренные службы и сообщить точное место происшествия. До прибытия медиков следует оставаться на безопасном расстоянии и не подвергать себя дополнительной опасности. Если автомобиль загорелся, не следует самостоятельно приближаться к нему или пытаться потушить пожар, особенно если есть риск повторного взрыва.

Если человек находился внутри автомобиля во время взрыва и может самостоятельно передвигаться, ему нужно выбраться из машины и отойти как можно дальше. В случае пожара следует избегать вдыхания дыма и, по возможности, двигаться против направления ветра. После этого необходимо дождаться прибытия спасателей, медиков и полиции и выполнять их указания.

Как сообщали Новини.LIVE, в Подольском районе Одесской области 5 июля во время проверки документов мужчина достал гранату и пригрозил её применением. Через мгновение произошёл взрыв, в результате которого ранения получили двое полицейских и сам правонарушитель.

Также Новини.LIVE сообщали, что поздно вечером 23 мая на улице Университетской в Одессе произошел взрыв. По предварительным данным следствия, взорвался автомобиль, в салоне которого находились два человека. Оба получили ранения, им оказывается медицинская помощь.