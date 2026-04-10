Главная Одесса На Одесчине прогремели мощные взрывы: угроза дронов-камикадзе

На Одесчине прогремели мощные взрывы: угроза дронов-камикадзе

Дата публикации 10 апреля 2026 11:58
Дым после взрыва. Фото иллюстративное: Новости N

Сейчас, 10 апреля, в Одесской области прогремели мощные взрывы. РФ обстреливает дронами из акватории Черного моря. Также есть угроза авиации. Информации о последствиях пока нет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Сообщение о движении дронов. Фото: скриншот из Telegram

Сегодня, 10 апреля, в Одесской области прогремели мощные взрывы. Воздушные силы сообщали о движении ударных БпЛА с Черного моря в направлении Южного и Черноморского. Также мониторинговые каналы писали об угрозе стратегической авивции в акватории. Сейчас информации о последствиях нет.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Как сообщали Новини.LIVE, Одесская область ночью, 10 апреля, подверглась массированной атаке дронов. Под удар попали энергетические объекты и портовая инфраструктура. Часть общин осталась без электроснабжения. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также Новини.LIVE писали, что ночью, 8 апреля, российские беспилотники снова атаковали юг Одесской области. Под удар попали портовая и гражданская инфраструктура. Предварительно, обошлось без погибших и пострадавших.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

