На Одесчине прогремели мощные взрывы: угроза дронов-камикадзе

Дым после взрыва.

Сейчас, 10 апреля, в Одесской области прогремели мощные взрывы. РФ обстреливает дронами из акватории Черного моря. Также есть угроза авиации. Информации о последствиях пока нет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Взрывы в Одесской области

Сегодня, 10 апреля, в Одесской области прогремели мощные взрывы. Воздушные силы сообщали о движении ударных БпЛА с Черного моря в направлении Южного и Черноморского. Также мониторинговые каналы писали об угрозе стратегической авивции в акватории. Сейчас информации о последствиях нет.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Читайте также:

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Как сообщали Новини.LIVE, Одесская область ночью, 10 апреля, подверглась массированной атаке дронов. Под удар попали энергетические объекты и портовая инфраструктура. Часть общин осталась без электроснабжения. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также Новини.LIVE писали, что ночью, 8 апреля, российские беспилотники снова атаковали юг Одесской области. Под удар попали портовая и гражданская инфраструктура. Предварительно, обошлось без погибших и пострадавших.