Ночные взрывы в Одесской области 22 ноября 2025 года — что известно об обстреле

Взрывы прогремели в Измаильском районе Одесской области сейчас, ночью в субботу, 22 ноября. В Одесской области продолжается воздушная тревога.

Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА.

Что известно о ночных взрывах в Одесской области 22 ноября

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 00:26. По состоянию на 00:27, по информации Воздушных Сил ВС Украины, БпЛА из акватории Черного моря летели на юг Одесской области: Вилково или Татарбунары. В 01:19 военные предупредили, что беспилотники на юге Одесской области движутся с севера в направлении Рени или Измаила.

В Измаильской РВА в 00:59 отметили, что первые "Шахеды" повернули с Арциза на Измаильский район, кроме того, большое количество дронов с моря движется в направлении Рассейки или Катранки. По состоянию на 01:08 на севере от Измаила в 40 километрах от Измаильского района уже зафиксировали первый "Шахед".

Скриншот сообщений Измаильской РВА

Напомним, ночью взрывы раздавались в нескольких населенных пунктах Крыма. Местные жители отмечали, что слышат взрывы, работу ПВО, и есть попадания по подстанции.

Также мы сообщали, что днем 21 ноября в Одессе неоднократно были слышны взрывы. Город атаковали ударные дроны.