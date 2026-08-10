В Одесской области разбился МиГ-29: пилот катапультировался
Вечером 10 августа 2026 года во время выполнения боевой задачи в Одесской области был потерян истребитель МиГ-29 Воздушных сил ВСУ. Пилоту удалось успешно катапультироваться.
Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, передают Новини.LIVE.
Авиакатастрофа МиГ-29 в Одесской области
Как отметили в Воздушных Силах, летчик выполнял задачу по уничтожению воздушных целей противника.
По предварительным данным, во время запуска авиационной ракеты произошла нештатная ситуация, в результате которой самолет загорелся. Пилот потерял управление истребителем, однако до последнего пытался спасти машину.
Летчик успешно катапультировался. Его эвакуировали в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь.
Причины и обстоятельства инцидента в настоящее время устанавливаются.
Как мы ранее сообщали, Украина предложила Польше обменять истребители МиГ-29 на беспилотники. Киев уже передал польской стороне конкретные условия такой сделки.
Накануне в Варшаве подчеркнули, что не отказываются от передачи самолетов, однако в случае затягивания переговоров могут рассмотреть другие варианты. Польша рассчитывает на сотрудничество с Украиной в сфере беспилотных технологий.
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