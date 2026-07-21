На Одесчине сотрудница интерната наживалась на умерших

Полицейский в кабинете. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Мария Луценко Редактор

В Одесской области социальную работницу будут судить за присвоение выплат умерших подопечных психоневрологического интерната. Женщина не закрывала банковские счета после смерти людей и снимала средства, которые продолжали поступать. Таким образом, за полтора года она присвоила более 351 тысячи гривен. Обвинительный акт уже передан в суд.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Детали схемы

О возможных нарушениях в апреле сообщил руководитель одного из психоневрологических домов-интернатов Белгород-Днестровского района. После этого полиция начала расследование и проверила финансовые операции в учреждении. По данным правоохранителей, в обязанности социального работника входила помощь подопечным, а также контроль за хранением и использованием их пенсионных средств. После смерти человека она должна была закрыть его банковский счет и оформить документы для прекращения выплат.

Однако, как утверждает следствие, женщина поступала иначе. Узнавая о смерти подопечных, она не закрывала их счета. Вместо этого, имея доступ к средствам, снимала пенсионные выплаты, которые продолжали поступать.

Присвоение средств

По версии следствия, схема действовала с января 2024 года в течение примерно полутора лет. За это время социальная работница незаконно завладела выплатами 16 умерших подопечных интерната. Общая сумма ущерба составляет 351 860 гривен.

Что грозит

Правоохранители завершили досудебное расследование. Женщине предъявили обвинение в присвоении и растрате чужого имущества, которое было ей доверено или находилось в её ведении, в условиях военного положения.

Обвинительный акт под процессуальным руководством Белгород-Днестровской окружной прокуратуры уже направлен в суд. По ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины обвиняемой грозит до восьми лет лишения свободы. Также суд может запретить ей занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Другие схемы

Ранее в Одессе раскрыли еще одну схему. По данным полиции, 54-летняя сиделка после смерти 73-летней подопечной вместе с сообщницей пыталась незаконно переоформить ее квартиру стоимостью 1,6 млн грн. Женщина, похожая на умершую, представилась владелицей жилья у нотариуса и подписала договор купли-продажи в пользу сиделки. Правоохранители вовремя вмешались и наложили арест на квартиру. Подозреваемую взяли под стражу с правом внесения залога в размере 998 400 грн.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе раскрыли схему, в рамках которой мужчина пытался завладеть чужой квартирой, инсценировав смерть владельца. Для этого он подделал документы и даже «оформил» кремацию. Речь идет о жилье в прибрежном районе стоимостью более 2 млн грн. Подозреваемого задержали, ему грозит тюремное заключение.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе раскрыли мошенническую схему с завладением квартирой умершей женщины. Недвижимость в центре города оформили на вымышленное лицо и быстро продали. Из-за этого наследница лишилась имущества и понесла убытки на миллионы. Подозреваемому грозит длительное тюремное заключение.