В Одесском районе произошло аварийное отключение света: причины

Энергетики ремонтируют сети. Фото иллюстративное: ДТЭК

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

В части Одесского района сегодня, 18 июля, произошло аварийное отключение электроэнергии из-за локальной аварии. В настоящее время энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК "Одесские электросети".

Сообщение об отключении света. Фото: скриншот

В Одессе пропало электричество

По информации энергетиков, электроснабжение было прервано из-за локальной аварии в сети. Специалисты уже проводят аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть свет потребителям. На данный момент точное время завершения ремонтных работ не сообщается. После ликвидации аварии электроснабжение обещают восстановить для всех потребителей, которых коснулось отключение.

Как узнать, когда появится электричество

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайтеДТЭК "Одесские электросети" (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

через чат-бота вTelegram;

через личные сообщения вFacebook;

подать заявкуна сайте ДТЭК.

Тарифы на коммунальные услуги в августе

Ранее Новини.LIVE сообщали, что тарифы на большинство коммунальных услуг в августе для одесситов не изменились. Так, электроэнергия для бытовых потребителей по-прежнему стоит 4,32 грн за кВт·ч. Для владельцев двухзонных счетчиков ночной тариф (с 23:00 до 07:00) составляет 2,16 грн/кВт·ч. Эти расценки будут действовать как минимум до 31 октября 2026 года.

Также Новини.LIVE сообщали, что тариф на централизованное водоснабжение для населения в Одессе в августе составит 17,92 грн за кубометр, а на водоотведение — 17,24 грн за кубометр. В целом за эти две услуги одесситы платят 35,16 грн за кубометр.