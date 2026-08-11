Два человека погибли в результате атаки РФ на Одесский район

Сгоревший автомобиль. Фото: Одесская областная прокуратура

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Во вторник, 11 августа, российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре Одесского района с помощью ударных реактивных дронов. В результате атаки погибли двое мужчин, ещё трое человек получили ранения.

Об этом сообщают Одесская областная прокуратура и глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Новини.LIVE.

В Одесском районе есть погибшие

По данным прокуратуры, в ходе российского удара были уничтожены два автомобиля. На месте погибли 47-летний и 65-летний мужчины.

Еще трое человек получили ранения. Их анкетные данные в настоящее время устанавливаются.

По факту атаки правоохранители начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель людей.

На месте работают правоохранители и документируют последствия российской атаки. Досудебное расследование в рамках уголовного производства проводит Управление СБУ в Одесской области.

Сообщение Одесской областной прокуратуры. Скриншот: Facebook

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, российские войска нанесли удар по грузовому автомобилю с цистерной, в которой оставались остатки масла. После удара загорелись грузовик и легковой автомобиль.

"Информация о последствиях удара и количестве пострадавших уточняется. На месте работают все соответствующие службы", — сообщил Кипер.

Глава ОВА также выразил соболезнования семьям и близким погибших.

Сообщение Олега Кипера. Скриншот: Facebook

Горящий грузовик с цистерной. Фото: Одесская ОВА

Новости Одессы

Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области начали расследование обстоятельств падения истребителя МиГ-29 Воздушных сил ВСУ, которое произошло вечером 10 августа. По предварительной информации, самолет выполнял боевую задачу по уничтожению российских беспилотников, однако во время выполнения миссии возникла нештатная ситуация.

Новини.LIVE сообщали, что после российской атаки на Одессу в ночь на 9 августа за медицинской помощью обратились 12 человек. По состоянию на утро 10 августа четверо пострадавших оставались в больницах, большинство из них получили осколочные ранения различной степени тяжести. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, однако его состояние стабильное и демонстрирует положительную динамику.