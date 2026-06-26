В Одессе отметили День крымскотатарского флага

Люди несут флаг. Фото: Новини.LIVE

На Приморской лестнице в Одессе развернули крымскотатарский флаг. Акция была приурочена ко Дню крымскотатарского флага, который ежегодно отмечается 26 июня. К мероприятию присоединились представители крымскотатарской общины, общественных организаций, СМИ и жители города. Флаг стал символом поддержки коренного народа Украины и напоминанием о временно оккупированном Крыме.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места события.

Символ единства и несокрушимости

В центре Одессы участники акции развернули крымскотатарский флаг — один из главных символов коренного народа Украины. Мероприятие было посвящено не только памятной дате, но и поддержке жителей временно оккупированного Крыма. Во время встречи говорили об истории крымскотатарского народа, его борьбе за право жить на родной земле и значении Крыма для всей Украины. Организаторы убеждены, что такие мероприятия помогают не терять внимания к теме оккупированного полуострова.

Люди держат флаг. Фото: Новини.LIVE

Участница акции. Фото: Новини.LIVE

Женщина держит табличку. Фото: Новини.LIVE

Среди участников была представительница издания Crimea Daily Полина, которая сама родом из Крыма. Она убеждена, что День крымскотатарского флага имеет значение не только для крымских татар, но и для всех украинцев.

"Это наш символ, в том числе на государственном уровне, потому что крымские татары — это часть нашего народа. Это люди, которые во время оккупации остались на стороне Украины и на протяжении всего своего существования боролись за Крым, а после этого — и за Украину. Это наши союзники, это сердце Крыма и, соответственно, сердце нашей страны. Эти люди всегда будут помогать нам возвращать наши территории", — рассказала Полина.

Читайте также:

Полина о важности мероприятия. Фото: Новини.LIVE

Участники акции развернули флаг. Фото: Новини.LIVE

Крымские татары с флагом. Фото: Новини.LIVE

Память, которую нельзя утратить

Отдельной частью мероприятия стало творческое выступление, посвященное крымскотатарскому народу. Перед собравшимися прозвучало авторское произведение об исторической памяти, борьбе за свободу и вере в возвращение Крыма. В нём упоминались репрессии, депортация и современные вызовы, с которыми сталкивается коренной народ Украины. Центральным образом выступления стал крымскотатарский флаг как символ несокрушимости и надежды.

"Крымскотатарский флаг — это надежда на будущее. Это надежда и силы просыпаться каждое утро и продолжать борьбу. Ведь без свободного Крыма не будет свободной Украины, а без сильной Украины не будет возрождения Крыма. Для меня этот флаг — символ свободы, достоинства и памяти о своём народе", — сказала крымская татарка Азиза Эскендер.

Азиза рассказала о Крыме. Фото: Новини.LIVE

Девушка исполняет песню. Фото: Новини.LIVE

Люди во время гимна. Фото: Новини.LIVE

Девушка с табличкой в руках. Фото: Новини.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE, Служба безопасности Украины провела очередную спецоперацию на временно оккупированном Крымском полуострове. Бойцы Центра спецопераций "Альфа" нанесли удар по военным объектам российской армии. Под удар попали системы ПВО и инфраструктура вражеских аэродромов. Операция нанесла новые потери оккупантам.

Также Новини.LIVE писали, что вопрос Крыма не исчезает из повестки дня войны. Украинские военные продолжают наносить удары по объектам на оккупированном полуострове, постепенно ослабляя возможности российской армии. В то же время партнеры Украины обсуждают новые меры поддержки, которые могут усилить давление на Россию. Эксперты считают, что нынешние события являются частью долгосрочной стратегии в отношении Крыма.