В Затоке на Одесчине отремонтируют мост через Днестровский лиман

Мост в Затоке. Фото: скриншот из Google Maps

Железнодорожно-автомобильный мост через Днестровский лиман в Затоке, который неоднократно подвергался российским атакам, планируют восстановить до конца года. На аварийно-восстановительные работы выделили более 15 миллионов гривен. Мост имеет важное значение для транспортного сообщения юга Одесской области и украинско-румынского направления.

Об этом сообщает Новини.LIVЕ со ссылкой на систему электронных закупок Prozorro.

Объявление о тендере. Фото: скриншот с Prozorro

Восстановление моста

ООО "Группа компаний "Автострада"" выполнит аварийно-восстановительные работы на железнодорожно-автомобильном мосту через Днестровский лиман в Затоке. Стоимость работ составляет 15 миллионов 783 тысячи 369 гривен. Мост неоднократно подвергался повреждениям в результате российских ракетных ударов после начала полномасштабного вторжения.

Важный маршрут

Речь идет о ремонте автодорожной части моста, расположенного на автомобильной дороге Н-33 Одесса — Белгород-Днестровский — Монаши — М-15 вблизи поселка Затока. Также мост является частью железнодорожного перегона Каролино-Бугаз — Бугаз. Именно через него проходит один из ключевых транспортных маршрутов региона. Переход обеспечивает как автомобильное, так и железнодорожное сообщение между населенными пунктами юга Одесской области, а также в направлении границы с Румынией.

Условия тендера

Согласно тендерной документации, подрядчик должен выполнить комплекс работ для восстановления поврежденных конструкций и обеспечения безопасной эксплуатации моста. В частности должны убрать поврежденный асфальт, железобетонные конструкции и металлические части моста. На время работ здесь обустроят временный проезд для транспорта, возведут временную опору и смонтируют металлические балки. Также проект предусматривает восстановление аварийного участка возле одной из опор. Там заменят поврежденные металлоконструкции, установят новые балки, обновят деформационный шов, положат новый асфальт и смонтируют барьерное ограждение. Фактически речь идет о срочном укреплении и ремонте наиболее проблемной части моста, а не о его полной реконструкции. Все работы должны завершить до 31 декабря 2026 года. После этого объект сможет и в дальнейшем выполнять свою важную роль в транспортной инфраструктуре региона.

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Разрушенный мост

Отметим, мост через Днестровский лиман в Затоке с начала полномасштабной войны стал одной из главных целей российских войск на юге Украины. Это сооружение имеет стратегическое значение, ведь соединяет Бессарабию с остальной частью Одесской области и обеспечивает важное автомобильное и железнодорожное сообщение. Первые массированные удары по мосту россияне нанесли в конце апреля 2022 года. После атаки 26 апреля движение частично пытались восстановить, однако уже на следующий день новый ракетный удар вызвал серьезные разрушения. Впоследствии обстрелы повторились в мае и июле, из-за чего эксплуатация моста стала невозможной. Тогда движение транспорта и поездов полностью прекратили, а основной поток перенаправили через Маяки и трассу М-15.

В феврале 2023 года оккупанты применили новую тактику и атаковали мост морским дроном-камикадзе. Беспилотник взорвался возле опор сооружения, нанеся дополнительные повреждения конструкциям. Позже украинские военные подтвердили, что россия начала использовать морские ударные дроны для атак на объекты критической инфраструктуры.

Даже после значительных разрушений мост оставался мишенью для врага. В конце октября 2024 года российские войска совершили очередную комбинированную атаку с применением баллистических и авиационных ракет. Часть целей сбили силы ПВО, однако район моста снова оказался под ударом. Из-за постоянной угрозы новых атак власти области также рассматривают перспективу строительства альтернативного мостового перехода через Днестровский лиман. Такой проект должен обеспечить стабильное транспортное сообщение между южными районами Одесской области и остальной Украиной в обход нынешней переправы.

Как сообщали Новини.LIVЕ, на трассе Одесса — Рени вблизи границы с Румынией планируют создать систему видеонаблюдения и автоматизированного управления движением транспорта. Система будет работать вместе с сервисом "еЧерга" и помогать контролировать движение автомобилей в режиме реального времени.

Также Новини.LIVЕ писали, что с 8 июня 2026 года на автомобильных дорогах государственного значения Одесской области ввели сезонные ограничения для тяжеловесного транспорта. Они будут действовать в период повышения температуры воздуха. Под ограничения попадают грузовики фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.