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Главная Одесса Ваша дочь попала в ДТП: на Одесчине задержали мошенника

Ваша дочь попала в ДТП: на Одесчине задержали мошенника

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2026 14:52
В Одесской области пенсионерка отдала мошенникам 140 тысяч гривен
Полицейский в кабинете. Фото иллюстративное: Главное управление Национальной полиции Одесской области

В Одесской области разоблачили участника мошеннической схемы, жертвой которой стала 82-летняя жительница Арциза. Женщине позвонил мужчина и сказал, что её дочь якобы попала в ДТП и срочно нуждается в операции. Пенсионерка поверила незнакомцу и отдала ему свои сбережения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Мошенническая схема с ДТП

Как установили полицейские, женщине позвонил один из участников мошеннической схемы. Он представился сотрудником больницы в Днепре и заявил, что дочь пенсионерки попала в дорожно-транспортное происшествие. По его словам, женщина получила многочисленные травмы и нуждалась в срочной операции и лечении. Мошенник также сообщил, что за деньгами к дому потерпевшей придет его доверенное лицо. Вскоре возле дома появился другой участник схемы. После телефонного разговора он постучал в дверь, а пенсионерка передала ему 140 тысяч гривен.

Только после этого женщина поняла, что стала жертвой обмана. Она решила позвонить дочери и проверить услышанное, но деньги уже были переданы злоумышленнику.

Нашли курьера

Полицейские провели следственно-розыскные мероприятия и установили личность мужчины, который забрал деньги у потерпевшей. Им оказался 45-летний житель Белгород-Днестровского района. По данным правоохранителей, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи. Следователи сообщили мужчине о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенном повторно по предварительному сговору группой лиц. Речь идет о части 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по этой статье — до трех лет лишения свободы.

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Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и выявляют других людей, которые могут быть причастны к мошеннической схеме.

Как не попасться на уловки мошенников

Полицейские призывают не спешить передавать деньги незнакомцам, даже если речь идет о якобы чрезвычайной ситуации с близким человеком. Если вам звонят и сообщают о ДТП, болезни или необходимости срочной операции, сначала самостоятельно позвоните родственнику и проверьте информацию. Не передавайте деньги людям, которые пришли к вам домой после такого звонка. Если разговор вызывает подозрение, прервите его и сообщите об этом в полицию.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе 58-летнюю женщину подозревают в мошенничестве с коммунальной квартирой. Она завладела жильем по поддельным документам и продала его. Городу нанесен ущерб почти на миллион гривен.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе задержали мужчину, который выманил у женщины 12,5 тысяч долларов, прикрываясь историей о ТЦК. Злоумышленник убеждал, что её сына якобы задержали и могут "отпустить" за деньги. Аферист не имел никакого отношения к военным структурам. Сейчас он находится под стражей.

полиция Одесская область мошенники
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
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