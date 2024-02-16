Как приходилось работать военным журналистам с началом войны в Украине - эксклюзивно Сергей Братчук

Спикер УДА Сергей Братчук. Фото: Новини.LIVE

Уже второй год наша страна находится в состоянии полномасштабной войны. Именно журналисты стали той движущей силой, благодаря которой мир смог узнать все ужасы, которые начала Россия. Надевая бронежилет и каску с надписью пресса, эти люди рискуют своей жизнью ради того, чтобы каждый мог собственными глазами увидеть то, что творится на передовой или последствия ''прилета''. Именно они не только подают информацию, но и документируют страшные последствия, которые ежедневно наносят нам российские войска. С 2018 16 февраля в Украине отмечается день военного журналиста.

О том, насколько трудно быть рупором войны и доносить даже самые тяжелые новости с линии фронта, эксклюзивно журналистам Новини.LIVE рассказал пресс-секретарь Украинской добровольческой Армии "Юг" и военный журналист Сергей Братчук.

Начало войны 2014

В начале антитеррористической операции мало кто понимал, что это такое и как долго может продолжаться. Большинство считало, что через несколько дней все наладиться. Но по факту продолжались недели, а затем и месяцы. Информации катастрофически не хватало, сухих сводок было недостаточно для того, чтобы понимать масштабы. Как таковых военных журналистов в Украине, на тот момент были единицы, Сергей Братчук — один из них. Но прежде чем подавать информацию, необходимо побывать на месте. И вместе с собратьями он отправляется впервые на фронт.

"Прежде всего, тогда внимание обращали на тех, кто уже служил, то собственно для себя я отработал правило: пока я сам не попаду на фронт, я не имею права отсюда, из Одессы, что-то о нем говорить. Должен говорить о том, что это действительно агрессия Российской Федерации, что нам нужно защищать Родину, но говорить о том, чего не видел и не знаешь — это недостаточно правильно", — сказал Братчук.

Военнослужащие в зоне АТО возле Марьинки. Фото: Дивеев Сергей/ УНИАН

Одно дело быть военным человеком и служить в армии, а другое — оказаться в реальных боевых условиях в нескольких километрах от фронта. В это время нужно было учиться по-новому воевать, изменять принципы журналистики и подстраиваться под реалии.

"Я — человек военный, нас учили воевать, но когда ты первый раз попадаешь в боевую обстановку, когда не знаешь, где фронт — где свои, а где чужие, а это было такое время, то, конечно, всю науку приходится проходить по-новому. И собственно эти ощущения эмоциональны, они до сих пор со мной — это понимание важности этой темы", — подчеркнул военный журналист.

Труднее всего — говорить правду

Труднее всего с чем пришлось столкнуться за почти 10 лет войны — это говорить правду. Однако следует понимать, что все озвучивать тоже нельзя. Поэтому необходимо соблюдать тонкий предел между тем, чтобы не сказать лишнего и информирования населения. Особенно остро это было в момент начала полномасштабного вторжения со стороны России, тогда еще не была налажена работа всех государственных институтов и структур.

"Не надо забывать о том, что стандарты журналистики, к которым мы привыкли, демократические, они в военное время должны измениться. Я не против демократии — я о том, что мы не должны забывать о том, что идет война. Ничего страшного нет в слове "пропаганда". Это нормальное явление, когда ты пропагандируешь любовь к Родине и к собственным детям. И этим стоит заниматься, потому что оно приносит пользу. Но не надо дарить людям завышенные ожидания", — добавил спикер добровольческой армии.

Серий Братчук о работе военного журналиста. Фото: Новини.LIVE

Чтобы хоть как-то успокоить одесситов, Сергей начинает записывать свои видеообращения, первое из них выходит в 7:12 утра, второе после 22 часов. Сегодня он говорит, что, по сути, это были два совершенно разных человека, меньше суток прошли, но изменения произошли. Все дело в том, что в самом начале полномасштабного вторжения новостей, которые можно озвучить, еще не было. Тогда важно оставалось передать эмоции и внушить людям веру в победу.

Только проверенная информация

Также с началом войны возникла проблема с информированием населения, ведь военным было не до этого. Однако это было необходимо гражданским и во время этих кровавых событий важно проверять данные, а затем уже выносить их на публику.

"Главное этими сообщениями доносить информацию быстро, компетентно, чтобы эту нишу никто не заполнял из наших врагов. И надо придавать в этой информации веру, что мы победим, иначе как?" — отметил Братчук.

Уже сейчас ситуацию можно назвать более зрелой, ведь появилось много структур, отвечающих за информирование населения и каждый знает, за что отвечает. В первую очередь данные все получают от военных, затем ее тщательно проверяют и доносят людям. На сегодняшний день алгоритм действий несколько изменился, но до конца войны источники не будут раскрывать.

"Надеюсь, что все мы доживем до того момента, когда кто-то из нас скажет, что уже победа. Конечно, я бы очень хотел, чтобы это был я. Но самое главное, чтобы это прозвучало", — подчеркнул спикер УДА.

Что такое ''эффект Братчука''

С началом кровавой войны, которую начала Россия, появилось много известных людей, которые начали информировать и успокаивать людей. Их обращения набирали миллионы просмотров в считанные часы. Своеобразным феноменом стал и тогдашний военный журналист Сергей Братчук, получивший свой "эффект" из-за умения успокаивать и внушать веру в лучшее.

"Я не знал, что есть такой "эффект Братчука", но то, что меня узнают — правда. Я недавно подписывал флаг и сказали, что это для Гонконга, там есть подписчик моего канала. Таких историй действительно очень много. Не знаю, ли есть такой эффект сейчас, ведь уже два года прошло", — утверждает журналист.

Спикер УДА рассказывает о "эффекте Братчука". Фото: Новини.LIVE

Все дело в том, что самое главное в профессии военного журналиста не продавать себя людям, а просто предоставлять им информацию такой, какая она есть. Даже если и горькая. Необходимо делать это искренне при любых обстоятельствах, ведь именно искренность — самое лучшее оружие.