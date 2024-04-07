Отключение электроснабжения — кто из одесситов сегодня остался без света

Лампочка не светит. Фото: УНИАН

Сегодня, 7 апреля, некоторые одесситы, подключенные к южной энергораспределительной сети, остались без света. Энергетики сейчас проводят ремонтные работы и электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 17:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где нет света

Северный РЭС:

Золотой Берег, 1-37,

Фонтанская дорога, 114, 118, 165, 173,

пров. Амбулаторный, 2-13, 17,

пров. Белякова, 1-4,

пров. Всеволода Змиенко, 1-7,

пров. Узкий, 1-14,

Дача Ковалевского, 1, 1А, 2, 3, 7, 8А, 142,

пров. Леваневского, 1-11,

Рыболовная Балка, 3,

пров. Байдукова, 1-3, 5, 7,

пров. Фестивальный, 1-4,

Семена Яхненко, 1, 2/3-18.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

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