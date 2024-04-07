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Отключение электроснабжения — кто из одесситов сегодня остался без света

7 апреля 2024 12:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Отключение электроснабжения — кто из одесситов сегодня остался без света
Лампочка не светит. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 7 апреля, некоторые одесситы, подключенные к южной энергораспределительной сети, остались без света. Энергетики сейчас проводят ремонтные работы и электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 17:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где нет света

Северный РЭС:

  • Золотой Берег, 1-37,
  • Фонтанская дорога, 114, 118, 165, 173,
  • пров. Амбулаторный, 2-13, 17,
  • пров. Белякова, 1-4,
  • пров. Всеволода Змиенко, 1-7,
  • пров. Узкий, 1-14,
  • Дача Ковалевского, 1, 1А, 2, 3, 7, 8А, 142,
  • пров. Леваневского, 1-11,
  • Рыболовная Балка, 3,
  • пров. Байдукова, 1-3, 5, 7,
  • пров. Фестивальный, 1-4,
  • Семена Яхненко, 1, 2/3-18.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, что государство гарантирует украинским военнослужащим и их семьям социальную защиту и льготы. Однако следует понимать, что они не предоставляются автоматически. Их нужно верно оформить.

Ранее мы писали, что власти в рамках украинского законодательства продолжают предоставлять льготы на жилищно-коммунальные услуги ряду категорий граждан. В частности, скидка предназначена для многодетных семей.

Также мы сообщали, что в текущем году государство более тщательно контролирует соблюдение права на выплату жилищных субсидий для сбережения средств дефицитного государственного бюджета. Существует несколько категорий граждан, Которые точно потеряют помощь на оплату коммунальных услуг.

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