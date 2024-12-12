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Отключение света в Одессе — графики на пятницу

12 декабря 2024 17:44
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Графики отключений в Одессе 13 декабря
Темный город. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Завтра, 13 декабря, в Одессе свет будут отключаться по графику. В случае если время ограничений изменится из-за ситуации в энергосистеме, потребителей обещают заранее предупредить.

Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".

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Графика света. Фото: ДТЭК

График отключения света на 12 декабря

1 группа: отключение с 12:00 до 16:00.
2 группа: отключение с 06:00 до 08:00 и с 13:00 до 17:00.
3 группа: отключение с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00.
4 группа: отключение с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.
5 группа: отключение с 09:00 до 13:00 и с 18:00 до 22:00.
6 группа: отключение с 10:00 до 14:00.

Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, "Укрэнерго" обновило подход к отключениям. Также мы писали, как украинцам сэкономить на электричестве.

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