Графики отключения света на 6 декабря в Одессе и области

Девушка сидит при свече. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 6 декабря, свет в Одессе будут отключаться по графику. Речь идет о стабилизационных ограничениях. Если ситуация в энергосистеме изменится, время отключения может корректироваться.

Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".

Читайте также:

Графика света. Фото: ДТЭК

График отключения света на 6 декабря

1 группа: отключение с 12:00 до 16:00.

2 группа: отключение с 13:00 до 17:00.

3 группа: отключение с 06:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00.

4 группа: отключение с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.

5 группа: отключение с 09:00 до 13:00 и с 18:00 до 22:00.

6 группа: отключение с 10:00 до 14:00 и с 19:00 до 23:00.

Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесчины с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, уже весной в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию. Также эксперты дали прогноз, сколько часов украинцам придется сидеть без света зимой.