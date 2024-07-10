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Отключение света в Одессе — кто сегодня остался без электроснабжения до вечера

10 июля 2024 09:48
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Графики плановых отключений света в Одессе сегодня, 10 июля
Энергетики работают на сетях. Фото: ДТЭК
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 10 июля, часть одесситов осталась без электроснабжения из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики работают на сетях, поэтому свет горожанам обещают вернуть к 19:00. Отметим, что время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где нет света из-за ремонта

Центральный РЭС:

  • Путевная, 44 — 48;
  • Разина, 66 — 70;
    Работы до 17:00
  • Цветочная, 1 — 21;
  • Кордонная, 25 — 74;
  • Алексея Косяченко, 2 — 54;
  • Святослава Рихтера, 33 — 130;
  • Татьяны Тесс, 3 — 43б;
  • пер. Кострова, 7, 30, 30/2, 34, 37а;
  • Богун, 6а, 12/2, 21;
  • Платанова, 1 — 126;
  • Радостная, 34 — 116;
  • пер. 1-й Сиреневый, 1 — 6;
  • пер. 2-й Сиреневый, 1 — 19;
  • пер. Сиреневый, 2/корп.2;
  • пер. Ковровый, 5 — 9;
  • проезд Сиреневый, 1 — 6;
  • Апрельская, 20 — 33/1;
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 1а — 27а;
  • Йозефа Прибика (Минская), 30 — 49;
  • Сельская, 29 — 44;
  • Туристская, 7а — 46;
  • Ближние мельницы (Кондренко), 97, 97а, 99;
  • Малишевского (Гастелло), 9 — 167;
  • Клименко, 25, 33в;
  • Гранатная, 28 — 54;
  • Дубовая, 1 — 31;
  • Профсоюзная, 2 — 34/1;
  • Пшеничная, 7 — 24;
  • Александра Белостенного (Трудовых Резервов), 1 — 10;
  • пер. 1-й Кипарисный, 2, 4;
  • пер. 3-й Кипарисный, 1 — 4;
  • пер. Джутовой, 1 — 10а;
  • пер. Конструкторский, 1 — 11;
  • Литавровый переулок (пер. Москвина), 1 — 12;
  • пер. Радиальный, 1 — 12;
  • Центральный Аэропорт, 1 — 23;
  • Сельская, 29 — 44;
    Работы до 19:00.

Южный РЭС:

  • Краснова, 8;
  • Люстдорфская дорога, 29, 29а, 29б;
    Работы до 17:00.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, что в Одесской области действуют также и почасовые отключения сегодня, 10 июля, на протяжении всех суток. Более подробно с распределением на группы и графиками можно ознакомиться по ссылке.

Мы писали, что с июля украинцы увидят обновленные суммы в платежках за электроэнергию. Несмотря на мораторий на повышение тарифов на основные коммунальные услуги, стоимость света вырастет.

Добавим, что глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Ранок.LIVE сказал, что Верховная Рада Украины рассматривает вопрос возможного поднятия тарифов на газ этой осенью. Также могут поднять и цены на электроэнергию до семи гривен.

коммунальные услуги Одесса Одесская область электроснабжение Новости Одессы ДТЭК энергетика отключения света свет

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