Графики отключений света в Одесской области 22 июня - ДТЭК

Отключение света в Одесской области — известны графики на субботу
В Одесской области в субботу, 22 июня, прогнозируются почасовые отключения электроэнергии с 16:00 до 24:00. Потребители должны быть разделены на шесть групп, что обеспечит поочередность света всем жителям региона.
Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Одесские электросети.
Отключение света в Одесской области
График учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:
- Свет есть. Периоды, когда гарантировано наличие света. Это белый цвет на графике.
- Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить гарантированно для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.
- Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.
Энергетики отмечают, что существует большая вероятность отключения электричества не только в серой, но и в светло-серой зоне. Поэтому одесситы призывают не включать все мощные приборы одновременно.
Где узнать графики
Узнать время восстановления света можно с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-боту в Viber;
- чат-боту в Telegram;
- частные сообщения в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, что в Украине местным властям поставили задачу ограничить уличное освещение. Что касается бизнеса, то власти призвали ограничить использование кондиционеров и другого энергоемкого оборудования, некритического для производственной деятельности.
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