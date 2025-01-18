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Отключения по графикам — будет ли Одесчина завтра со светом

18 января 2025 20:48
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Графики света на 18 января в Одессе и области
Дом в Одессе без света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Завтра, 19 января, стабилизационных отключений света в Одессе не планируют. Впрочем, возможны изменения ситуации в энергосистеме, которые заставят вернуться к ограничениям. Об этом энергетики предупредят заранее и опубликуют графики почасовых отключений электроснабжения.

Такой вывод можно сделать из того, что ни Укрэнерго, ни ДТЭК не опубликовали данные об ограничениях.

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Где узнать графики

Если отключения все же введут, то проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия? ");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сравнивали цены на топливо в Украине и странах ЕС. В Украине сейчас самые дешевые бензин и дизельное топливо. Также в Украине наблюдается рост зарплат в различных отраслях.

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