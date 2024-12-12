История военнослужащего ВСУ из Одессы — какая ситуация и условия на фронте

Военнослужащий 122 бригады ТрО. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Военные — твердый щит Украины, которым доверена самая сложная задача: сдерживать врага в самых горячих точках и отвоевывать нашу свободу. Их путь об истории трансформаций, где мирная жизнь сменяется окопами, а привычные будни наполняются грохотом боев и запахом пороха. Но как это — оставить дом и бороться за свободу каждый день?

В День Сухопутных войск ВС Украины об обыденности на передовой журналисты Новини.LIVE пообщались с бойцом 122 бригады ТрО Вадимом Корниенко.

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Путь к фронту

Путь Вадима Корниенко на российско-украинской войне начался 24 февраля, когда первые взрывы потрясли Одессу. Мирная жизнь изменилась в одно мгновение, и мужчина принял решение, определившее его будущее: он пошел в территориальную оборону, чтобы защищать родной город и землю.

"1 марта нас собралось немного, где-то 27 мужчин. Мы поехали и вступили в ряды ТрО. В прошлом я уже имел военный опыт, когда служил по контракту в двухтысячных, поэтому меня взяли сразу. Но вообще на утро 24 февраля я был гражданским", — делится военный.

Военный Вадим Корниенко. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Это решение было тяжелым, но необходимым, ведь враг может прийти в его дом, и защищать родных — это обязанность, которую нельзя переложить на кого-нибудь другого. Имея двух сыновей, Вадим пошел на фронт бороться за их будущее.

"Ты понимаешь: если не пойдешь, враг придет в твой дом. Я не мог сидеть и ждать. У меня жена, дети. Да, сначала жена была против, переживала. Но мы поговорили, и она поняла. Старший сын, которому тогда было 13, стал настоящей опорой дома, взяв на себя роль главы семьи, пока меня нет", — добавляет боец ВСУ.

Первые дни войны

Первые дни войны были переполнены неопределенностью. И хотя трудно было точно представить, что будет дальше, Вадим Корниенко сразу стал частью того, что только начинало формироваться. Так, важной миссией для его подразделения в начале была охрана границы с Приднестровьем, где организовывали блокпосты и обеспечивали контроль. По словам самого военного, это был момент, когда возникала необходимость действовать, не дожидаясь указаний, и каждый должен был найти свое место в новой реальности.

"В начале не было ни страшно, ни тяжело. Было много непонимания. Но со временем все становилось на свои места: определились командиры, появились конкретные задачи, и ты уже знаешь, что делаешь", — рассказывает военнослужащий бригады ТрО.

Военный о первых днях войны. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Следует сказать, что в условиях войны особенно важен опыт и лидерство, которое способно сплотить людей и направить их усилия в нужное русло. Так, Вадим вспоминает, как во время этих первых дней старший командир взвода стал той опорой, которая помогла сформировать сплоченную команду, готовую к боевым задачам.

"Наш первый командир взвода, которому был 61 год, сплотил нас, помогал и подсказывал. Это был человек, который своей уверенностью создал настоящую команду. Благодаря ему и опыту части побратимов мы быстро наладили работу", — отмечает Вадим Корниенко.

Вызовы на поле боя

Но война — это не только физическая борьба, но и психологический вызов, с которым сталкивается каждый, кто оказывается на передовой. Украинский боец с болью делится, что самым большим потрясением стала потеря побратимов, которые вместе с ним стояли на защите Родины. В то же время трудно было впервые попасть на передовую, где все "не так, как пишут в книгах", и реальность оказывается гораздо жестче. Но со временем удается адаптироваться к новой реальности, где каждый день — это борьба за жизнь.

"Самое тяжелое — это потеря побратимов. Это было болезненно. Со всем остальным можно справиться, если есть желание. Ты потерял побратима, но тебе нужно идти дальше. Когда видишь все это по телевизору, то кажется, что это что-то далекое. А когда попадаешь в это ад, все меняется. Первый день был шоком, а потом ты начинаешь привыкать к выстрелам, начинаешь различать снаряды, из которых они прилетают и с какой стороны", — говорит воин.

Шевроны бойца ВСУ. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Со временем, когда адаптируешься к постоянной опасности, говорит Вадим, начинаешь осознавать, как изменились не только условия на фронте, но и сами методы ведения боя. Современные технологии, в частности дроны и РЭБ, стали неотъемлемой частью войны, и сегодня каждый день на передовой — это борьба не только с врагом, но и с новейшими угрозами.

"Враги не жалеют своих сил, а мы больше переживаем за людей. Сегодня без РЭБ машина не может проехать с позиции на позицию. Они постоянно совершенствуют свои дроны, а мы должны быть готовы ко всему. Но у нас, наоборот, новых людей в армии все меньше — боятся, не хотят идти и не понимают, что враг придет, если сидеть дома", — подчеркивает украинский военный.

Забыли о войне

В то время, когда война касается каждой семьи, настоящая мотивация рождается не только из долга, но и из глубоких личных переживаний. Иногда именно эти внутренние импульсы дают силы продолжать борьбу, даже когда в тылу о ней начинают забывать. По словам военного, сегодня это большая проблема, когда большие города готовятся к праздникам и забывают о том, что близится не праздник, а фронт.

"Мотивирует меня сейчас то, что мой сын пошел учиться на военную службу. Ну и мотивация, как и была раньше — защищать свою страну. Потому что сейчас война там, а, скажем так, Одесса, Киев — немного забывают, что идет война. Поэтому хотелось бы, чтобы люди немного больше уважали, задумывались и морально поддерживали", — заключает Вадим Корниенко.

Военный о гражданских в тылу. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Важно понимать: война не кончается там, где мы ее не видим. Даже если боевые действия кажутся далеко, каждый из нас должен помнить, что борьба продолжается каждый день. Наша обязанность — не оставаться в стороне, а делать все возможное для приближения победы. Это может быть помощь на фронте, волонтерство, финансовая поддержка или хотя бы моральное присутствие — все это важно. Единство, совместная деятельность и постоянное внимание к реальности войны являются ключом к победе и общему будущему.

Напомним, бывший главком Валерий Залужный обратился к бойцам в День Сухопутных войск.

Также с праздником бойцов поздравил Президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что эти воины удерживают оборону страны и проходят тяжелые бои.