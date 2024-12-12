Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Вызов для каждого — война глазами одесского военного arrow

Вызов для каждого — война глазами одесского военного

12 декабря 2024 18:43
Рвачова Анастасия - редактор
История военнослужащего ВСУ из Одессы — какая ситуация и условия на фронте
Военнослужащий 122 бригады ТрО. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская
Рвачова Анастасия - редактор

Военные — твердый щит Украины, которым доверена самая сложная задача: сдерживать врага в самых горячих точках и отвоевывать нашу свободу. Их путь об истории трансформаций, где мирная жизнь сменяется окопами, а привычные будни наполняются грохотом боев и запахом пороха. Но как это — оставить дом и бороться за свободу каждый день?

В День Сухопутных войск ВС Украины об обыденности на передовой журналисты Новини.LIVE пообщались с бойцом 122 бригады ТрО Вадимом Корниенко.

Читайте также:

Путь к фронту

Путь Вадима Корниенко на российско-украинской войне начался 24 февраля, когда первые взрывы потрясли Одессу. Мирная жизнь изменилась в одно мгновение, и мужчина принял решение, определившее его будущее: он пошел в территориальную оборону, чтобы защищать родной город и землю.

"1 марта нас собралось немного, где-то 27 мужчин. Мы поехали и вступили в ряды ТрО. В прошлом я уже имел военный опыт, когда служил по контракту в двухтысячных, поэтому меня взяли сразу. Но вообще на утро 24 февраля я был гражданским", — делится военный.

Военный Вадим Корниенко. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская
Военный Вадим Корниенко. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Это решение было тяжелым, но необходимым, ведь враг может прийти в его дом, и защищать родных — это обязанность, которую нельзя переложить на кого-нибудь другого. Имея двух сыновей, Вадим пошел на фронт бороться за их будущее.

"Ты понимаешь: если не пойдешь, враг придет в твой дом. Я не мог сидеть и ждать. У меня жена, дети. Да, сначала жена была против, переживала. Но мы поговорили, и она поняла. Старший сын, которому тогда было 13, стал настоящей опорой дома, взяв на себя роль главы семьи, пока меня нет", — добавляет боец ВСУ.

Первые дни войны

Первые дни войны были переполнены неопределенностью. И хотя трудно было точно представить, что будет дальше, Вадим Корниенко сразу стал частью того, что только начинало формироваться. Так, важной миссией для его подразделения в начале была охрана границы с Приднестровьем, где организовывали блокпосты и обеспечивали контроль. По словам самого военного, это был момент, когда возникала необходимость действовать, не дожидаясь указаний, и каждый должен был найти свое место в новой реальности.

"В начале не было ни страшно, ни тяжело. Было много непонимания. Но со временем все становилось на свои места: определились командиры, появились конкретные задачи, и ты уже знаешь, что делаешь", — рассказывает военнослужащий бригады ТрО.

Военный о первых днях войны. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская
Военный о первых днях войны. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Следует сказать, что в условиях войны особенно важен опыт и лидерство, которое способно сплотить людей и направить их усилия в нужное русло. Так, Вадим вспоминает, как во время этих первых дней старший командир взвода стал той опорой, которая помогла сформировать сплоченную команду, готовую к боевым задачам.

"Наш первый командир взвода, которому был 61 год, сплотил нас, помогал и подсказывал. Это был человек, который своей уверенностью создал настоящую команду. Благодаря ему и опыту части побратимов мы быстро наладили работу", — отмечает Вадим Корниенко.

Вызовы на поле боя

Но война — это не только физическая борьба, но и психологический вызов, с которым сталкивается каждый, кто оказывается на передовой. Украинский боец с болью делится, что самым большим потрясением стала потеря побратимов, которые вместе с ним стояли на защите Родины. В то же время трудно было впервые попасть на передовую, где все "не так, как пишут в книгах", и реальность оказывается гораздо жестче. Но со временем удается адаптироваться к новой реальности, где каждый день — это борьба за жизнь.

"Самое тяжелое — это потеря побратимов. Это было болезненно. Со всем остальным можно справиться, если есть желание. Ты потерял побратима, но тебе нужно идти дальше. Когда видишь все это по телевизору, то кажется, что это что-то далекое. А когда попадаешь в это ад, все меняется. Первый день был шоком, а потом ты начинаешь привыкать к выстрелам, начинаешь различать снаряды, из которых они прилетают и с какой стороны", — говорит воин.

Шевроны бойца ВСУ. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская
Шевроны бойца ВСУ. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Со временем, когда адаптируешься к постоянной опасности, говорит Вадим, начинаешь осознавать, как изменились не только условия на фронте, но и сами методы ведения боя. Современные технологии, в частности дроны и РЭБ, стали неотъемлемой частью войны, и сегодня каждый день на передовой — это борьба не только с врагом, но и с новейшими угрозами.

"Враги не жалеют своих сил, а мы больше переживаем за людей. Сегодня без РЭБ машина не может проехать с позиции на позицию. Они постоянно совершенствуют свои дроны, а мы должны быть готовы ко всему. Но у нас, наоборот, новых людей в армии все меньше — боятся, не хотят идти и не понимают, что враг придет, если сидеть дома", — подчеркивает украинский военный.

Забыли о войне

В то время, когда война касается каждой семьи, настоящая мотивация рождается не только из долга, но и из глубоких личных переживаний. Иногда именно эти внутренние импульсы дают силы продолжать борьбу, даже когда в тылу о ней начинают забывать. По словам военного, сегодня это большая проблема, когда большие города готовятся к праздникам и забывают о том, что близится не праздник, а фронт.

"Мотивирует меня сейчас то, что мой сын пошел учиться на военную службу. Ну и мотивация, как и была раньше — защищать свою страну. Потому что сейчас война там, а, скажем так, Одесса, Киев — немного забывают, что идет война. Поэтому хотелось бы, чтобы люди немного больше уважали, задумывались и морально поддерживали", — заключает Вадим Корниенко.

Военных о гражданских в тылу. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская
Военный о гражданских в тылу. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Важно понимать: война не кончается там, где мы ее не видим. Даже если боевые действия кажутся далеко, каждый из нас должен помнить, что борьба продолжается каждый день. Наша обязанность — не оставаться в стороне, а делать все возможное для приближения победы. Это может быть помощь на фронте, волонтерство, финансовая поддержка или хотя бы моральное присутствие — все это важно. Единство, совместная деятельность и постоянное внимание к реальности войны являются ключом к победе и общему будущему.

Напомним, бывший главком Валерий Залужный обратился к бойцам в День Сухопутных войск.

Также с праздником бойцов поздравил Президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что эти воины удерживают оборону страны и проходят тяжелые бои.

Одесса Новости Одессы война в Украине війна украинские военные День Сухопутных войск Украины

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:47 В Запорожье Зеленский посетил школу в укрытии — видео

18:45 Сырский назвал потери РФ за сутки на Покровском направлении

Эксклюзив

18:43 Вызов для каждого — война глазами одесского военного

18:41 Лидер республиканцев предостерег Трампа — о чем идет речь

18:30 Жирона объявила о подписании контракта с украинским вратарем

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине

18:26 Выезд из Украины осложнен — ​​на каких пунктах пропуска очереди

18:22 В ГУР заявили о мародерстве россиян перед эвакуацией из Сирии

18:19 Изгнание россиян из Сирии — какие последствия

18:15 Стало известно, как завтра будут выключать свет в Киеве

18:47 В Запорожье Зеленский посетил школу в укрытии — видео

18:45 Сырский назвал потери РФ за сутки на Покровском направлении

Эксклюзив

18:43 Вызов для каждого — война глазами одесского военного

18:41 Лидер республиканцев предостерег Трампа — о чем идет речь

18:30 Жирона объявила о подписании контракта с украинским вратарем

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине

18:26 Выезд из Украины осложнен — ​​на каких пунктах пропуска очереди

18:22 В ГУР заявили о мародерстве россиян перед эвакуацией из Сирии

18:19 Изгнание россиян из Сирии — какие последствия

18:15 Стало известно, как завтра будут выключать свет в Киеве

Эксклюзив

18:43 Вызов для каждого — война глазами одесского военного

Эксклюзив

13:23 С улицы на ВВК — как отстоять право на отсрочку

06:40 В Украине новые цены на чермет — сколько стоит лом в декабре

Эксклюзив

06:37 Отсрочка от мобилизации — кто и как может получить сегодня

11 декабря 2024
Эксклюзив

19:34 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

15:27 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

11:30 Цены на пшеницу — сколько стоят зерновые в Украине

06:40 Цены снова растут — сколько стоит 1 г золота в декабре

10 декабря 2024

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

5 декабря 2024

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

Text

18:03 Гетманцев объяснил, повлияют ли новые налоги на зарплату учителей

Text

17:50 У Дуды заговорили о войне, Макрон ответил — эфир Вечір.LIVE

Text

17:43 Дунда ответил, будут ли на инаугурации в США украинские нардепы

Text

16:41 Попенко объяснил, сколько киевляне могут сидеть без света зимой

Text

13:04 Заявление Ермака о переговорах и энергосистема — эфир День.LIVE

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

Text

12:39 Снижение мобилизационного возраста — Фриз прокомментировала

Text

08:00 Когда отменят графики отключений — эфир Ранок.LIVE

Text

07:51 Гетманцев рассказал, когда легализуют криптовалюту в Украине

Text

01:51 Гетманцев заявил, что изменений курсообразования пока не будет

11 декабря 2024
Text

17:55 Зеленский экстренно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК