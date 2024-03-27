Спектакли в укрытии и на "нули": жизнь одесской музкомедии во время войны

Мальчик гуляет возле Музкомедии. Фото: Новини.LIVE

В период войны необходимость в культуре и творчестве растет в несколько раз. Возможность увидеть свои любимые представления, артистов или просто театр предотвращает ежедневную тревогу и депрессию. Но как сегодня живет искусство в Одессе?

Об этом в Международный день театра журналисты Новини.LIVE поговорили с директором Одесского академического театра музыкальной комедии им. М. Водяного Еленой Редько.

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В начале полномасштабного вторжения каждый одессит мог видеть на рейде, недалеко от побережья, российский десант, пытавшийся высадиться в нашем городе. Однако ему помешала стихия и вооруженные силы Украины. Театр музкомедии был инициатором размещения в городе посланий оккупантам, в частности, самым известным из них остается "Если маму кто-то тронет, того мама похоронит".

"Эта идея пришла нашим сотрудникам, которые увлеклись этим и занимались круглосуточно. Они постоянно думали, где их повесить, чтобы люди постоянно видели и не падали духом. А уже позже к ним присоединились художники из нашего союза", — сказала директор музкомедии Елена Редько.

Директор театра музкомедии Елена Редько. Фото: Новини.LIVE

С первого дня войны храм Мельпомены закрыл свои двери для посетителей, спектаклей не проходило, а его рабочие начали активно заниматься волонтерством. В частности, театр передавал на фронт бойцам маскировочные сетки и другое снаряжение для тайника в полевых условиях.

"Мы выгребали все, что есть у нас на складах: носки, трусы и шили белье и маскировочные сетки. Ближе к зиме делали матрасы для блиндажей. Также помогали древесиной, из которой делали упреждающие знаки о заминировании моря", — добавила художественная руководительница.

Также актеры не забывали и о профессиональной деятельности. Уже в начале марта труппа театра начала давать полевые концерты на передовой, в госпиталях, блокпостах и воинских частях. А потом начала радовать зрителя в парках Одессы.

Памятник-символ театру. Фото: Новини.LIVE

Как изменился театр за годы войны

Театр — достаточно конкурентная среда, но во время войны художники забыли об этом и объединились ради общего дела, а конкуренция отошла на второй план. А изменения произошли больше на психологическом уровне, ведь каждый волнуется, когда начинает раздаваться воздушная тревога и спектакль необходимо остановить.

"Когда звучит сирена, мы останавливаем спектакль и ведем зрителей в хранилище. Но мы сейчас работаем спокойнее. Когда мы видим, какие аплодисменты в конце спектакля и как люди воспринимают, они благодарят нас", — отметила Редько.

Возвращение зрителей в театр

Одесская музыкальная комедия была одной из первых, кто открыл свои двери для зрителей, а в гримерках снова стало громко во время репетиций. Директор театра отмечает, что было страшно, но ситуация с безопасностью позволяет вовремя вывести зрителей к укрытию в случае угрозы.

"Было страшно, и сейчас боимся. Но мы должны делать свое дело. И все эти полтора года мы видим, с какими глазами люди приходят в театр и с какими выходят. Это разные люди: заходят все расстроенные, порой напуганные, а выходят с улыбкой, они возвращаются к жизни", — добавила директор театра.

Маски из разных спектаклей. Фото: Новини.LIVE

Открытие театра не стало ошибкой, ведь на спектакли приходят воины, защищающие нашу страну и благодарят за то, что жизнь продолжается. По словам Елены Редько, это их стимулирует и внушает веру в лучшее будущее.

Украинизация театра

До полномасштабного вторжения России в Украину все представления в академическом театре музыкальной комедии проходили по-русски, однако война внесла свои коррективы. Директриса говорит, что репертуар на 60% состоит из украиноязычных спектаклей, а другие остаются языком оригинала с титрованием. В частности, речь идет о постановках по произведениям Ильфа и Петрова. В то же время все детские представления показываются исключительно на государственном.

"Сейчас у нас один спектакль идет на английском языке даже. Законодательство позволяет нам так работать. Переводить Ильфа и Петрова с языка оригинала почти невозможно, ведь потеряется весь юмор и сатира", — сказала Елена Редько.

Елена Редько о переходе театра на украинский. Фото: Новини.LIVE

Трудности работы сегодня

Война непременно внесла свои коррективы в работу театра. Ведь 13 его работников встали в защиту страны. Также усложняют жизнь отключения света из-за вражеских атак по энергосистеме.

"Но у нас нет проблем с желанием жить и работать — это важно. Мы каждый день и каждую тревогу клянем тех, кто не дает нам жить. Но мы обязательно победим", — подчеркнула глава театра.

В связи с учащением атаки на критическую инфраструктуру театр был вынужден перейти на питание от генератора. Но Елена Редько отмечает, что это достаточно большие расходы, но будут их покрывать столько, на сколько хватит средств.

Что посмотреть

Уже долгое время в театре музыкальной комедии готовят большую премьеру — "Ночь в Венеции" Иоганна Штрауса. Оперетту зрители могут посмотреть уже в конце апреля с учетом всех требований безопасности.

"Вообще у нас этот год — год международных городов. Ведь после "Ночи в Венеции" мы ждем двухактное шоу "Вечер в Буэнос-Айресе". Всех приглашаем", — подытожила Елена Редько.

Для Одесского академического театра музыкальной комедии им. М. Водяного уже стало доброй традицией в Международный день театра делать своеобразные зрительские подарки. Каждый, кто захочет в этот день посетить театр, может приобрести билет всего за 50 гривен. В этом году выбрали любимую оперетту одесситов "Сильва".