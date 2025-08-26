Выезд за границу мужчин 18-24 лет - новый закон

Люди гуляют по Аркадии. Фото: Новини.LIVE

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, позволяющий выезд за границу мужчинам до 24 лет в период военного времени. Правда, есть условие — все они должны стоять на учете в ТЦК и СП. Пока четких сроков, когда именно может быть принята эта инициатива депутатов и примут ли ее вообще, никто сказать не может. Между тем общество уже разделилось на два лагеря — одни за принятие новых правил, другие против. Но все же остается непонятным главный вопрос, а как потом вернуть тех, кто выехал?

Журналисты Новини.LIVE спросили мнения одесситов по этому поводу.

Свобода движения

Для части горожан важно иметь понятные правила пересечения границы: когда они четкие, легче планировать и нет лишних нервов по возвращению. Идея проста — дать возможность поехать по своим делам и так же без проблем вернуться.

"Да, я не против, чтобы сделать свободный выезд. Дело в том, что если они поехали, значит, они что-то там себе планируют на сегодня, а возвращаться, не возвращаться — это их дело. Если будет свободный въезд и выезд, то люди себе будут, как хотят, так и возвращаться, и въезжать, и выезжать. Не будет этой проблемы, что они остались там, и они не хотят въехать, потому что у них страх", — говорит Галина.

Одесситка Галина о свободном выезде. Фото: Новини.LIVE

Ключевой запрос здесь — предсказуемость и равные условия для всех. Когда правила понятны, меньше соблазнов их обходить. Часто речь о коротких поездках — работа, дела, семья. В такой логике решает не запрет, а честное выполнение обязательств и возвращение в положенный срок.

"А почему нет? Пусть выезжают. Они же выезжают не на постоянную основу, правильно? Им придется потом вернуться. Кто захочет, кто добросовестный, то он вернется, а кто не хочет, то счастливого пути", — говорит Александр.

Одессит Александр о законопроекте о выезде для мужчин 18-24 лет. Фото: Новини.LIVE

Когда условия одинаковы для всех и ясно, что будет за нарушение сроков, эмоций меньше. Короткие отъезды не противоречат требованиям времени: люди закрывают насущные вопросы и вовремя становятся на учет. Такой подход снимает напряжение и не создает впечатление "особых правил" для кого-то. Речь идет и о праве свободно передвигаться — люди хотят планировать поездки без лишних барьеров. Но есть и практическая сторона: билеты, жилье, страховка — все это средства. Поэтому речь не о массовом выезде, а скорее об отдельных поездках тех, кто может их оплатить.

"Вообще, конечно, за. Потому что, почему нет? Мы живем в свободной стране, правильно? У нас демократия. Поэтому кто как хочет, так и перемещается, куда хочет, туда ездит, туда ходит. Это уже власть установила нам лимиты и рамки", — говорит Виталий.

Одессит Виталий о финансовой составляющей вопроса. Фото: Новини.LIVE

Образование — отдельная тема. Речь идет об обменах, стажировках, обучении, после которых люди возвращаются с новыми знаниями. Здесь важны равные правила для всех категорий. Уместно иметь прозрачный перечень оснований: приглашение от вуза/программы, контракт и продолжительность обучения. Важно также сразу фиксировать срок и механизм возвращения.

"Да, поддерживаем. Нашим детям нужно дать будущее. Поэтому я за то, чтобы студенты имели возможность учиться и за рубежом. И чтобы был равный выезд для всех", — говорит Елена.

Местная жительница Елена о важности обучения за рубежом. Фото: Новини.LIVE

Идея — не "отпустить навсегда", а дать шанс поехать по делу и вернуться с результатом. Так все понимают правила, а польза от образования возвращается домой.

Оборона и обязанность

Часть одесситов ставит на первое место оборону. Предупреждают: ослабление правил может ударить по мобилизационному ресурсу и по ощущению справедливости — кто-то уедет, а кто-то будет нести большее бремя. В таком видении личные планы отступают перед общей безопасностью.

"Нет, не поддерживаю я этого, потому что мужчины должны защищать свою страну. Мы думаем, пусть будет лучше, пусть мужчины остаются", — отмечает Виктор.

Одессит Виктор о важности защиты государства. Фото: Новини.LIVE

Логика проста: дополнительные разрешения создают возможность избежать службы; нагрузка на тех, кто остается, растет, а система становится менее прогнозируемой. Есть акцент на подготовке: вместо поездок — базовые навыки, короткие курсы и дисциплина. Предлагают один и тот же порядок для всех: медосмотр и учет, учебные сборы, отработка минимальных умений — тактика, связь, домедицинская помощь. Идея проста: общие правила для всех без исключений.

"Нет. Все должны защищать страну, поэтому не надо никуда выпускать людей. Пусть растут. Есть много обучения военного. Пусть проходят курсы и идут защищать страну", — говорит Дмитрий.

Местный житель Дмитрий о военной подготовке. Фото: Новини.LIVE

Стоит признать, что сама идея выглядит логичной и современной — дать возможность молодым людям выезжать по делам или на учебу. Но в то же время есть риск, что такие поездки могут превратиться в эмиграцию "в один конец". Для страны, где и без того слабая демография, это опасный сценарий. Поэтому главное — найти формат, который совместит свободу движения с уверенностью, что молодые мужчины возвращаются домой, а не исчезают навсегда.

