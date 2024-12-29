Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Выезд за границу — какая ситуация с КПП на Одесчине сегодня arrow

Выезд за границу — какая ситуация с КПП на Одесчине сегодня

29 декабря 2024 09:16
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Пробки на трассе Одесса-Рени: очереди в Молдову и Румынию сегодня
Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня утром, 29 декабря, на трассе Одесса-Рени образовались километровые пробки в направлении южных границ. Кроме того, водители, направляющиеся в Молдову и Румынию, вынуждены будут еще и выстоять в очередях на прохождение таможенного контроля.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки в Молдову

По данным сервиса, на участках дороги к пунктам пропуска в Паланке и Старокозачьем образовались масштабные пробки, приводящие к задержкам в передвижении для всех, кто направляется на юг с целью пересечения границы с Молдовой или Румынией. Задержка в движении наблюдается в районе Нижнеднестровского национального парка. Этот участок отмечен красным цветом на карте, что свидетельствует о серьезном замедлении движения.

Затор в Паланку
Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Участок в КПП "Старокозачье — Тудора" также перегружен. Пробки здесь обозначены оранжевым цветом, что указывает на меньшую, однако все еще ощутимую интенсивность задержек.

Затор к Староказачьему
Дорога к Старокозачьему. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

Значительное движение наблюдается и в других направлениях, ведущих к международным пунктам пропуска с Румынией. Так, на участке трассы вблизи населенных пунктов Татарбунары, Броска и Измаил движение автомобилей также сильно замедлено. В частности, в направлении КПП "Орловка" — основного пункта пропуска на румынской границе — зафиксированы большие очереди на выезд.

Затор в Рени
Дорога в Орловку. Фото: скриншот

На КПП "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд из Украины нет, но на въезде образовалась пробка, обозначенная красным цветом на карте.

Напомним, мы писали, каков штраф для водителей за нарушение правил утилизации автомобильных покрышек. Также рассказывали, как сегодня продать авто в Украине, когда заблокированы реестры.

Одесса Молдова Румыния Новости Одессы очереди на границе выезд за границу

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:06 Ночная атака на Украину — сколько вражеских целей сбила ПВО

09:54 Российские корабли на дежурстве в Черном море — какая угроза

09:48 Третья авария за неделю — в Канаде загорелся пассажирский самолет

09:16 Выезд за границу — какая ситуация с КПП на Одесчине сегодня

09:12 Авиакатастрофа в Южной Корее — количество погибших резко возросло

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова - 80x80

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

08:51 Уничтожены еще 1730 окупантов — в Генштабе раскрыли потери врага

08:45 Если создали ОСМД — украинцам ответили, сохранится ли субсидия

08:26 Путин исключает Талибан из террористического списка, — ISW

08:15 Зарплаты, пенсии, тарифы — главные финансовые изменения в 2024

08:02 Мужчина не прибыл в ТЦК, так как не было автобуса — что решил суд

10:06 Ночная атака на Украину — сколько вражеских целей сбила ПВО

09:54 Российские корабли на дежурстве в Черном море — какая угроза

09:48 Третья авария за неделю — в Канаде загорелся пассажирский самолет

09:16 Выезд за границу — какая ситуация с КПП на Одесчине сегодня

09:12 Авиакатастрофа в Южной Корее — количество погибших резко возросло

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова - 80x80

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

08:51 Уничтожены еще 1730 окупантов — в Генштабе раскрыли потери врага

08:45 Если создали ОСМД — украинцам ответили, сохранится ли субсидия

08:26 Путин исключает Талибан из террористического списка, — ISW

08:15 Зарплаты, пенсии, тарифы — главные финансовые изменения в 2024

08:02 Мужчина не прибыл в ТЦК, так как не было автобуса — что решил суд

06:40 Новые цены на цветные металлы — сколько стоит алюминий в декабре

06:13 Пенсии, тарифы и налоги — что изменится в Украине в 2025 году

06:13 Новогодний стол 2025 — цены на продукты для классических блюд

28 декабря 2024

06:59 Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

06:14 Буковель или Куршевель — на каком курорте отдыхать дешевле

27 декабря 2024

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

26 декабря 2024

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

Text

23:41 Козак объяснил высокую стоимость проезда метро в Киеве

Text

13:51 Россия эксплуатирует студентов для производства БпЛА, — Юсов

Text

00:01 Нардеп объяснил, чем грозит демобилизация военных

27 декабря 2024
Text

22:33 Взрывы звучат в России не просто так — Юсов об ударах дронами

Text

21:29 Нардеп объяснил, что мотивирует бойцов КНДР сдаваться в плен

Text

21:00 Украинские дроны и производство ракет в РФ — интервью с Юсовым

Text

19:01 Нардеп сообщил, от чего получают ранения украинские бойцы

Text

19:00 Что ждет Украину при каденции Трампа — интервью Новини.LIVE

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова - 80x80

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

Text

17:50 Зеленский ответил на заявления РФ о переговорах — эфир Вечір.LIVE

Text

13:21 Полковник в отставке сказал, почему стоит мобилизовать 18-летних

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

26 декабря 2024

08:00 Финпомощь от ЮНИСЕФ — кто может получить 11 тыс. грн