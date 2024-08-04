Пробки на трассе Одесса — Рени сегодня утром, 4 августа

Трасса Одесса — Рени. Фото: скриншот

На трассе Одесса — Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой в воскресенье вечером, 4 августа. Стоит отметить, что их размеры незначительны. Кроме этого, нет очередей и из желающих выехать в соседние государства на некоторых КПП Одесчины.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть небольшое скопление автотранспорта, которое наблюдается перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает более километра. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом есть небольшая очередь.

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" очередей на пересечение границы не наблюдается. На картах этот участок синий, свидетельствующий о незатрудненном движении.

Дорога на Староказачье. Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин у Татарбунар и Измаила. Однако следует отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик.

Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы. Однако есть очередь на подъезде к Рени. Путешествие от Одессы до КПП продлится сегодня 4 часа и 21 минуту.