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Выезд за границу — на трассе Одесса-Рени наблюдаются локальные пробки

4 августа 2024 17:18
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Пробки на трассе Одесса — Рени сегодня утром, 4 августа
Трасса Одесса — Рени. Фото: скриншот
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

На трассе Одесса — Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой в воскресенье вечером, 4 августа. Стоит отметить, что их размеры незначительны. Кроме этого, нет очередей и из желающих выехать в соседние государства на некоторых КПП Одесчины.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть небольшое скопление автотранспорта, которое наблюдается перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает более километра. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом есть небольшая очередь.

Выезд за границу - на трассе Одесса - Рени наблюдаются локальные пробки - фото 1
Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" очередей на пересечение границы не наблюдается. На картах этот участок синий, свидетельствующий о незатрудненном движении.

Пробки в направлении Староказачьего 28 июля
Дорога на Староказачье. Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин у Татарбунар и Измаила. Однако следует отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик.

Пробки в направлении Орловки 28 июля
Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы. Однако есть очередь на подъезде к Рени. Путешествие от Одессы до КПП продлится сегодня 4 часа и 21 минуту.

Пробки в направлении Орловки 28 июля
Дорога на Рени. Фото: скриншот

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