Водный кризис на юге Украины: одесские аграрии под угрозой

Трактор в поле. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Юг Украины, в частности Одесская область, страдает от нехватки воды. После разрушения Каховской дамбы проблема обострилась ещё больше, а длительное маловодье угрожает не только урожаям, но и водоснабжению городов и сел. К середине века регион может потерять значительную часть своего аграрного потенциала. Последствия уже ощущают на себе различные регионы страны.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил Леонид Быцюра, заведующий кафедрой экологии и здравоохранения Западноукраинского национального университета, член Совета Украинской водной ассоциации.

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Потери аграрного потенциала

Южные области Украины оказались перед серьёзной угрозой из-за сокращения водных ресурсов. Особенно сложная ситуация сложилась после подрыва россиянами Каховской дамбы 6 июня 2023 года. В то же время проблема гораздо шире, ведь количество доступной воды постепенно уменьшается и из-за климатических изменений. Леонид Быцюра пояснил, что научные учреждения уже моделируют изменения водных ресурсов до 2050 и 2100 годов. Согласно этим прогнозам, больше всего могут пострадать регионы, где сельское хозяйство зависит от орошения.

"Риски будут нарастать. У нас уже есть прогнозы соответствующих учреждений, которые моделируют изменения водных ресурсов до 2050 года и даже до 2100 года. По этим моделям мы видим, что юг может утратить свое значение как аграрный регион фактически к 2050 году", — отметил Быцюра.

По его словам, главная проблема заключается в том, что водных ресурсов может оказаться недостаточно для нужд аграрного сектора. Это создает долгосрочную угрозу для сельского хозяйства южных областей.

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Проблемы с питьевой водой

Нехватка воды угрожает не только полям, но и населенным пунктам. В Херсонской области и других южных регионах системы водоснабжения десятилетиями строились с расчетом на значительные запасы воды. Теперь эти условия меняются, поэтому часть инфраструктуры придется адаптировать к новым обстоятельствам. Одним из возможных решений рассматривается переброска воды между различными водоемами и реками. Однако такой подход также сопряжен с рисками, поскольку маловодье наблюдается не только в Украине, но и в других европейских странах.

"Что касается водоснабжения населения, то и здесь есть проблемы, поскольку фактически десятилетиями система водоснабжения строилась с ориентацией на большие запасы воды. Рассматриваются даже проекты переброски воды из реки в реку, но у нас там возникают проблемы, поскольку общая потеря воды затрагивает большинство рек не только в Украине, но и в Европе", — пояснил эксперт.

Таким образом, даже масштабные инфраструктурные проекты не гарантируют полного решения проблемы. Если водонаполнение рек продолжит снижаться, найти дополнительные источники для южных областей будет все сложнее.

Водный кризис в Украине

Проблема маловодья уже выходит далеко за пределы юга. Из-за дефицита осадков в Украине снижаются уровни воды в реках, а некоторые небольшие водотоки пересыхают. Такие явления фиксируются даже в Киевской области. Леонид Быцюра подчеркнул, что Украина и раньше относилась к числу европейских стран с относительно небольшими запасами воды на душу населения. Ситуацию осложняет зависимость водоснабжения от рек и других поверхностных водоемов.

"Особенность украинского водоснабжения заключается в том, что 80 % водозаборов в Украине осуществляется из поверхностных вод. То есть 20 % — это подземные горизонты, 80 % — это поверхностные воды. Поэтому, очевидно, если снижается уровень поверхностных вод, возникают проблемы с водоснабжением в тех регионах, где недостаточно скважин", — рассказал Быцюра.

Особенно уязвимыми остаются территории, где невозможно быстро перейти на использование подземных вод. Это зависит не только от количества скважин, но и от геологических особенностей конкретной местности. Маловодье также создает риски для промышленности, сельского хозяйства и гидроэнергетики. По словам эксперта, на отдельных участках украинских рек уже наблюдаются аномально низкие показатели расхода воды.

Как уменьшить дефицит воды

Одной из самых серьезных проблем остается нерациональное использование водных ресурсов. По оценке Леонида Быцюры, в Украине потери воды могут достигать 40–50%. Часть ресурсов теряется из-за аварийных сетей, устаревшей инфраструктуры и неэффективного использования в экономике. Эксперт считает, что сокращение этих потерь могло бы помочь регионам, которые больше всего страдают от маловодья. Для этого необходимо модернизировать водопроводные сети и сокращать потребление воды на предприятиях.

"Если нам удастся сократить эти потери, мы сможем направить эту воду в те проблемные с точки зрения водоснабжения районы, которые испытывают последствия климатических изменений", — подчеркнул Быцюра.

В то же время он обратил внимание на необходимость изменений в законодательстве и перехода к управлению водными ресурсами по европейским подходам. По его мнению, это поможет снизить риски, хотя полностью остановить последствия климатических изменений будет сложно.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине начали снижаться цены на кукурузу нового урожая. Наиболее заметно это происходит в дунайских портах, где закупочные цены уже опустились до 165–170 долларов за тонну. На рынок давят новые объемы зерна, значительные запасы и сложная экспортная логистика. Дополнительно ситуацию осложняют высокие затраты на альтернативные маршруты.

Также Новини.LIVE сообщали, что Румыния стала основным маршрутом для украинской сельскохозяйственной продукции после блокировки морских портов. Через эту страну проходит около 70% экспорта по альтернативным маршрутам. Украина также наращивает транзит через Польшу, где ежемесячно могут пропускать до 400 тысяч тонн зерна.