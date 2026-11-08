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Главная Одесса Водителей из Одесчины могут развернуть на границе с Молдовой: причины

Водителей из Одесчины могут развернуть на границе с Молдовой: причины

Ua ru
8 ноября 2026 19:44
Техосмотр для въезда в Молдову: какие документы нужны водителям Poliția Republicii Moldova
Пограничник проверяет документы у водителя автомобиля. Фото иллюстративное: Poliția Republicii Moldova

Украинские водители, планирующие поездку в Молдову через Одесскую область, должны иметь действующий сертификат технического осмотра автомобиля. Без этого документа молдавские пограничники не пропустят транспортное средство. Требование распространяется и на частные легковые автомобили, которые в Украине не обязаны регулярно проходить техосмотр.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Техосмотр на границе с Молдовой

Требование предусмотрено Правилами дорожного движения Молдовы, утвержденными постановлением правительства № 357 от 13 мая 2009 года. Без действующего сертификата автомобиль не пропустят на территорию соседнего государства. Поэтому водителям, выезжающим из Одессы и других населенных пунктов области, следует проверить наличие документа еще до поездки.

Что такое сертификат технического осмотра

Сертификат технического осмотра — это документ, подтверждающий, что автомобиль прошел проверку технического состояния. Во время осмотра специалисты проверяют тормозную систему, рулевое управление, освещение, шины, подвеску, состояние стекол и уровень вредных выбросов. В Украине такую проверку проводят уполномоченные субъекты обязательного технического контроля, располагающие соответствующим оборудованием. По результатам успешного осмотра водитель получает протокол проверки технического состояния автомобиля.

Почему возникают проблемы на границе

Отметим, что в Украине большинство легковых автомобилей, используемых исключительно для личных нужд, не подлежит обязательному периодическому техническому контролю. Из-за этого у владельцев таких машин может отсутствовать соответствующий документ. Однако при въезде в Молдову действуют требования этой страны. Отсутствие обязательного техосмотра для частного легкового автомобиля в Украине не означает, что молдавские пограничники пропустят его без сертификата.

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Какие документы нужны водителям

Перед поездкой в Молдову автомобилистам необходимо проверить документы для пересечения границы. Помимо действующего сертификата технического осмотра, водителю необходимы паспортные документы, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства и международный страховой полис "Зеленая карта". Для пользования дорогами Молдовы также предусмотрена виньетка — плата за пользование дорогами. Ее оформление следует учесть при подготовке к поездке.

Новини.LIVE сообщали, что во время одной из атак РФ на Одесскую область пять российских дронов залетели в Молдову. Жители нескольких районов слышали взрывы, а полиция находила обломки беспилотников. Вблизи села Крокмаз после взрыва загорелась растительность, а в здании сельскохозяйственной бригады выбило окна. По данным молдавской полиции, люди не пострадали.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области военного пытались вывезти в Молдову в тайнике грузовика. Для 26-летнего мужчины устроили тайник с двойным дном в полуприцепе. За переправку он должен был заплатить 7500 долларов. Однако по дороге к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" грузовик остановили полицейские и пограничники.

Кроме того, Новини.LIVE писали об одесситке, которая спрятала мужчину под одеялом и детскими игрушками, чтобы довезти его до границы с Молдовой. По данным следствия, 57-летняя женщина брала за такие поездки 4500 долларов. Одного из мужчин она уложила на пол автомобиля и прикрыла подушками и игрушками.

Молдова документы техосмотр выезд за границу выезд в Молдову
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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