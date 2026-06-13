Водителей из Одесчины не пропускают в Молдову без этого документа

Пограничница проверяет документы. Фото иллюстративное: Таможенная служба Республики Молдова

На границе с Молдовой усилили контроль документов на транспортные средства. Водителей предупреждают, что отсутствие подтверждения технической исправности автомобиля может создать проблемы при пересечении границы.

Какие документы теперь обязательны на границе с Молдовой — рассказывают Новини.LIVE.

Техосмотр автомобиля на границе с Молдовой

Во время прохождения контроля могут попросить документ, подтверждающий техническое состояние автомобиля. Речь идет об официальном сертификате техосмотра, который выдают после проверки авто на сертифицированной станции.

Такой документ подтверждает, что транспортное средство пригодно к эксплуатации и соответствует требованиям безопасности. При его отсутствии пограничники могут не разрешить въезд.

Требование касается различных категорий транспорта, поэтому перед поездкой водителям рекомендуется заранее проверить действительность всех документов.

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Помимо сертификата техосмотра, водителям необходимо иметь при себе:

действующий биометрический или заграничный паспорт;

водительское удостоверение;

техпаспорт на автомобиль;

международную страховку "Зеленая карта";

виньетку — подтверждение уплаты дорожного сбора в Молдове.

Если в поездку отправляется ребенок, необходимо иметь его паспорт или свидетельство о рождении. В случае путешествия только с одним из родителей могут понадобиться дополнительные документы в соответствии с действующими правилами выезда.

Что запрещено перевозить через границу

Молдавские таможенники также напоминают об ограничениях на ввоз товаров:

оружие и боеприпасы;

наркотические вещества;

рецептурные лекарства без подтверждающих документов;

мясные и молочные продукты;

мед;

саженцы и растения без разрешений.

В случае нарушения товары могут изъять, а человеку грозит штраф.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, в Одесской области планируют построить дорогу в обход Паланки длиной около 10 километров, не пересекая границу с Молдовой. По оценкам, стоимость может составить от 10 до 20 миллиардов гривен.

Также Новини.LIVE писали, что на трассе Одесса — Рени вблизи границы с Румынией планируют создать систему видеонаблюдения и автоматизированного управления движением транспорта. Система будет работать совместно с сервисом "єЧерга" и помогать контролировать движение автомобилей в режиме реального времени.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что железнодорожно-автомобильный мост через Днестровский лиман в Затоке, который неоднократно подвергался российским атакам, планируют восстановить до конца года. На аварийно-восстановительные работы выделили более 15 миллионов гривен.