Водителям из Одесчины могут отказать во въезде в Молдову: причина

Люди на границе с Молдовой. Фото иллюстративное: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

Водителям, планирующим поездку в Молдову через пограничные пункты в Одесской области, следует заранее проверить комплект документов. Теперь при пересечении границы обязательно нужно иметь действующий сертификат технического осмотра автомобиля — без него в въезде могут отказать.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Сертификат техосмотра на границе

Сертификат технического осмотра выдают после проверки автомобиля на аккредитованной станции технического контроля. Во время осмотра проверяют исправность тормозной системы, рулевого управления, световых приборов, уровень вредных выбросов и другие элементы, влияющие на безопасность движения.

Какие документы необходимо иметь на границе с Молдовой

заграничный или биометрический паспорт;

водительское удостоверение;

свидетельство о регистрации автомобиля;

действующий сертификат технического осмотра;

международный страховой полис "Зеленая карта";

виньетка для пользования дорогами Молдовы.

Молдавские таможенники также напоминают об ограничениях на ввоз товаров. Что нельзя ввозить:

оружие;

наркотические вещества;

рецептурные лекарства без подтверждающих документов;

мясные и молочные продукты;

мед;

саженцы и растения без соответствующих разрешений.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, в Одесской области планируют построить дорогу в обход Паланки. Предварительные проектные решения предусматривают строительство объездной дороги в Одесской области протяженностью около 10 километров, не пересекающей границу с Молдовой. По оценкам, стоимость может составить от 10 до 20 миллиардов гривен.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области завершили модернизацию сразу четырех пунктов пропуска на границе с Молдовой. В частности, завершили ремонтные работы на пунктах пропуска "Старокозаче — Тудора", "Долинское — Чишмикиой", "Лесное — Сеиц" и "Малоярославец 1 — Чадир-Лунга". На объектах установили новые модульные сооружения, резервные источники питания, современное освещение и обновили инженерные сети. Также обустроили пешеходные зоны и улучшили условия работы пограничников и таможенников.