Водителям из Одесчины отказывают во въезде в Румынию без техосмотра

Пограничник проверяет документы. Фото иллюстративное: Poliţia de Frontieră Română

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

Водителям из Одесской области, планирующим поездку в Румынию на собственном автомобиле, следует заранее проверить все необходимые документы. При пересечении границы пограничники просят предъявить не только стандартный пакет документов, но и документ о прохождении технического осмотра транспортного средства.

Какие документы теперь обязательны на границе с Румынией — рассказывают Новини.LIVE.

Сертификат о техническом состоянии автомобиля

При проверке у водителей проверяют стандартный пакет документов: водительское удостоверение, свидетельство о регистрации автомобиля и международный страховой полис. Но в отдельных случаях могут попросить и подтверждение прохождения обязательного технического контроля.

Этот документ подтверждает, что транспортное средство технически исправно и безопасно для движения. Получить его можно только после проверки автомобиля на сертифицированной станции. Во время осмотра специалисты проверяют тормозную систему, освещение, рулевое управление, уровень выхлопа и другие важные элементы безопасности. Без сертификата техосмотра украинским водителям могут отказать в пересечении границы с Румынией.

Какие документы нужны для пересечения границы

Чтобы избежать проблем во время поездки, водителям необходимо иметь полный пакет документов:

биометрический загранпаспорт или визу;

документы на автомобиль;

медицинскую страховку;

подтверждение цели поездки (бронирование отеля или приглашение);

военно-учетный документ для мужчин в возрасте 18–60 лет;

доверенность, если водитель управляет чужим автомобилем.

Что запрещено ввозить в Румынию

Румынская таможня также контролирует ввоз товаров. Запрещено перевозить мясо, молочные продукты, мед, оружие, наркотики, пиратские товары, животных без соответствующих разрешений, а также наличные деньги на сумму свыше 10 тысяч евро без декларирования.

Что стоит знать перед поездкой

Украинцы могут путешествовать в Румынию без визы при наличии биометрического загранпаспорта. В странах Шенгенской зоны разрешено пребывать до 90 дней в течение 180 дней. Во время транзита пограничники могут потребовать подтверждение права на въезд в страну назначения или вид на жительство. Обязательной остается медицинская страховка с покрытием не менее 30 тысяч евро.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на трассе Одесса — Рени вблизи границы с Румынией планируется создать систему видеонаблюдения и автоматизированного управления движением транспорта. Система будет работать совместно с сервисом «еЧерга» и поможет контролировать движение автомобилей в режиме реального времени.

Также Новини.LIVE сообщали, что при пересечении границы с Молдовой пограничники могут попросить документ, подтверждающий техническое состояние автомобиля. Речь идет об официальном сертификате техосмотра, который выдают после проверки автомобиля на сертифицированной станции.