Водителям из Одессы отказывают во въезде в Молдову: причины

Пограничник проверяет документы. Фото иллюстративное: Таможенная служба Республики Молдова

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

Водителям из Одесской области, планирующим поездку в Молдову на собственном автомобиле, следует заранее проверить документы. Одним из обязательных требований на границе является сертификат о прохождении технического осмотра транспортного средства. При его отсутствии в въезде в страну могут отказать.

Какие документы теперь обязательны на границе с Молдовой — рассказывают Новини.LIVE.

Техосмотр автомобиля на границе с Молдовой

Молдавские пограничные службы проверяют не только документы водителя и автомобиля, но и подтверждение того, что транспортное средство технически исправно. Речь идет об официальном сертификате технического осмотра, который выдают после проверки автомобиля на сертифицированной станции.

Во время техосмотра специалисты оценивают состояние тормозной системы, рулевого управления, освещения, шин, уровень вредных выбросов и другие элементы, от которых зависит безопасность движения. При отсутствии документа, подтверждающего прохождение технического осмотра, автомобиль могут не пропустить через государственную границу.

Новые требования касаются всех транспортных средств. Даже новые автомобили должны иметь подтверждение технического состояния, иначе их могут не впустить в Молдову.

Какие документы нужны для пересечения границы

Помимо сертификата техосмотра, водитель должен иметь действующий заграничный паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, международный страховой сертификат "Зеленая карта", а также виньетку — документ, подтверждающий уплату дорожного сбора в Молдове.

Если автомобилем управляет не владелец, необходимо иметь документ, подтверждающий право пользования транспортным средством. Для поездки с ребенком нужно взять его загранпаспорт или свидетельство о рождении. В случаях, предусмотренных законодательством, могут понадобиться и дополнительные документы для выезда ребенка за границу.

Что запрещено перевозить через границу

Молдавские таможенники также напоминают об ограничениях на ввоз товаров. В Молдову запрещено ввозить оружие, наркотические вещества, рецептурные лекарственные средства без соответствующих документов, а также отдельные продукты животного происхождения и растения без необходимых разрешений. За нарушение таможенных правил товары могут быть изъяты, а нарушитель привлечен к ответственности.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, в Одесской области планируют построить дорогу в обход Паланки. Предварительные проектные решения предусматривают строительство объездной дороги в Одесской области протяженностью около 10 километров, не пересекающей границу с Молдовой. По оценкам, стоимость может составить от 10 до 20 миллиардов гривен.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области завершили модернизацию сразу четырёх пунктов пропуска на границе с Молдовой. В частности, завершили ремонтные работы на пунктах пропуска "Старокозаче — Тудора", "Долинское — Чишмикиой", "Лесное — Сеиц" и "Малоярославец 1 — Чадир-Лунга". На объектах установили новые модульные сооружения, резервные источники питания, современное освещение и обновили инженерные сети. Также обустроили пешеходные зоны и улучшили условия работы пограничников и таможенников.