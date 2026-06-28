Россия губит Черное море: на Одесчине нашли 55 мертвых дельфинов
В июне на побережье Национального природного парка "Тузловские лиманы"в Одесской области обнаружили 55 погибших дельфинов. Кроме того, в окрестностях Одессы обнаруживали контуженных животных.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на начальника научно-исследовательского отдела Нацпарка "Тузловские лиманы" Ивана Русева.
Дельфины гибнут в Черном море
Иван Русев отмечает, что это лишь часть реальных потерь. По оценкам ученых, с начала полномасштабного вторжения России в Черном и Азовском морях уже могло погибнуть около 100 тысяч черноморских китообразных трех видов.
"Черное море вынесло на побережье нашего Национального природного парка "Тузловские лиманы" беспрецедентное количество погибших дельфинов — только физически зарегистрированных за месяц было 55 погибших животных", — сообщил Иван Русев.
Эколог считает, что причиной массовой гибели является совокупное воздействие войны на экосистему Черного моря. По его словам, негативный эффект создают взрывы мин, ракетные удары, использование военных сонаров, а также химическое загрязнение моря. Он подчеркнул, что морские млекопитающие страдают не от одного фактора, а от целого комплекса воздействий, которые усиливают друг друга.
"Черноморские китообразные столкнулись не с единичным фактором воздействия, а с комплексным синергетическим, каскадным ударом, при котором каждый фактор усиливает другой", — отметил Русев.
По словам ученого, больше всего пострадала северо-западная часть Черного моря. Он предупреждает, что популяции черноморских дельфинов ежедневно теряют жизнеспособность, а их генетический потенциал к восстановлению уменьшается.
Что известно о гибели дельфинов
Отметим, что массовую гибель дельфинов в Черном море у Одессы и в Одесской области начали фиксировать весной 2022 года после полномасштабного вторжения РФ. Тогда на побережье регулярно находили мёртвых китообразных.
Новини.LIVE писали, что, по словам экологов, до войны такие случаи были единичными, однако после начала боевых действий смертность резко возросла. Мертвых дельфинов находили не только в Украине, но и у берегов Болгарии, Румынии и Турции.
В 2023-2024 годах мертвых животных продолжали находить на побережье Одесской области, особенно после активизации боевых действий у Крыма. Несмотря на это, Новини.LIVE писали, что весной этого года дельфины вновь вернулись в северо-западную часть Черного моря.
Также Новини.LIVE сообщали, что в Черном море все чаще гибнут редкие осетровые рыбы, которые особенно чувствительны к загрязнению. Речь идет о севрюге, осетре и белуге. Эти виды обитают и питаются у самого дна Черного моря. Именно там со временем накапливаются нефтепродукты, мазут, тяжелые металлы, остатки боеприпасов и другие опасные вещества. Из-за этого осетровые первыми сталкиваются с последствиями загрязнения.
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