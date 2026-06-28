Россия губит Черное море: на Одесчине нашли 55 мертвых дельфинов

Мертвый дельфин на побережье. Фото: Иван Русев/Facebook

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

В июне на побережье Национального природного парка "Тузловские лиманы"в Одесской области обнаружили 55 погибших дельфинов. Кроме того, в окрестностях Одессы обнаруживали контуженных животных.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на начальника научно-исследовательского отдела Нацпарка "Тузловские лиманы" Ивана Русева.

Море выбросило мертвого дельфина. Фото: Иван Русев/facebook

Дельфины гибнут в Черном море

Иван Русев отмечает, что это лишь часть реальных потерь. По оценкам ученых, с начала полномасштабного вторжения России в Черном и Азовском морях уже могло погибнуть около 100 тысяч черноморских китообразных трех видов.

"Черное море вынесло на побережье нашего Национального природного парка "Тузловские лиманы" беспрецедентное количество погибших дельфинов — только физически зарегистрированных за месяц было 55 погибших животных", — сообщил Иван Русев.

Погибший дельфин в воде. Фото: Иван Русев/facebook

Эколог считает, что причиной массовой гибели является совокупное воздействие войны на экосистему Черного моря. По его словам, негативный эффект создают взрывы мин, ракетные удары, использование военных сонаров, а также химическое загрязнение моря. Он подчеркнул, что морские млекопитающие страдают не от одного фактора, а от целого комплекса воздействий, которые усиливают друг друга.

"Черноморские китообразные столкнулись не с единичным фактором воздействия, а с комплексным синергетическим, каскадным ударом, при котором каждый фактор усиливает другой", — отметил Русев.

По словам ученого, больше всего пострадала северо-западная часть Черного моря. Он предупреждает, что популяции черноморских дельфинов ежедневно теряют жизнеспособность, а их генетический потенциал к восстановлению уменьшается.

Что известно о гибели дельфинов

Отметим, что массовую гибель дельфинов в Черном море у Одессы и в Одесской области начали фиксировать весной 2022 года после полномасштабного вторжения РФ. Тогда на побережье регулярно находили мёртвых китообразных.

Мертвый дельфин на пляже. Фото: Иван Русев/facebook

Новини.LIVE писали, что, по словам экологов, до войны такие случаи были единичными, однако после начала боевых действий смертность резко возросла. Мертвых дельфинов находили не только в Украине, но и у берегов Болгарии, Румынии и Турции.

В 2023-2024 годах мертвых животных продолжали находить на побережье Одесской области, особенно после активизации боевых действий у Крыма. Несмотря на это, Новини.LIVE писали, что весной этого года дельфины вновь вернулись в северо-западную часть Черного моря.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Черном море все чаще гибнут редкие осетровые рыбы, которые особенно чувствительны к загрязнению. Речь идет о севрюге, осетре и белуге. Эти виды обитают и питаются у самого дна Черного моря. Именно там со временем накапливаются нефтепродукты, мазут, тяжелые металлы, остатки боеприпасов и другие опасные вещества. Из-за этого осетровые первыми сталкиваются с последствиями загрязнения.