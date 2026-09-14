Молдова требует вывода войск РФ из Приднестровья

Памятник Суворову в Тирасполе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Молдова не отказывается от требования вывести российские войска с территории страны и демилитаризировать Приднестровье. В Кишиневе подчеркивают, что эта позиция не зависит от количества боеприпасов в Колбасной. В то же время вопрос безопасности там называют ключевым, а возможные решения должны приниматься ответственно.

Об этом в интервью MOLDPRES рассказал вице-премьер Молдовы Валерий Киверь, передает Новини.LIVЕ.

Реклама

Позиция Кишинева

Вице-премьер Молдовы по вопросам реинтеграции Валерий Киверь заявил, что Кишинев сохраняет свою позицию относительно вывода российских войск и демилитаризации приднестровского региона. По его словам, количество боеприпасов, хранящихся на складе в Колбасной, не меняет подхода Молдовы к этому вопросу.

"Для Республики Молдова проблема ясна: иностранное военное присутствие на нашей территории и наличие складов вооружений, находящихся вне контроля конституционных властей, представляют угрозу безопасности. Наша принципиальная позиция не меняется. Мы выступаем за вывод российских войск и демилитаризацию региона", — заявил Киверь.

Отметим, что в Службе информации и безопасности Молдовы заявили, что в Колбасной хранится около 14 тысяч тонн боеприпасов. При этом примерно 2800 тонн из них содержат взрывчатое вещество. В случае детонации этих предметов это может затронуть и Одесскую область, ведь она граничит с Приднестровьем и самим населенным пунктом.

Читайте также:

Вопрос безопасности

Киверь отметил, что ситуацию нужно рассматривать с двух сторон. Первая касается технических характеристик боеприпасов — их количества, состояния и типа. Второй аспект — безопасность. Именно её вице-премьер назвал принципиально важной для Молдовы.

Он подчеркнул, что вопросы вывода российских войск и демилитаризации Приднестровья необходимо решать ответственно и с учетом технических аспектов. По его словам, к этому процессу должны быть привлечены и международные партнеры Молдовы.

"Считаю важным, чтобы эти вопросы рассматривались ответственно и с технической точки зрения, в том числе совместно с нашими международными партнерами", — подытожил вице-премьер Молдовы.

Формат "5+2"

Вице-премьер Молдовы Валериу Киверь заявил, что формат "5+2" в нынешних условиях больше не работает. В то же время, по его словам, это не означает прекращения процесса урегулирования. Кишинев планирует использовать доступные инструменты для решения конкретных вопросов, в частности прямой канал связи с Тирасполем в формате "1+1".

"Формат "5+2" больше не работает. Но это не означает, что процесс урегулирования должен быть приостановлен. Напротив, мы считаем необходимым использовать все доступные сегодня инструменты, способные обеспечить конкретные результаты для граждан", — отметил Валериу Киверь.

Он также подчеркнул необходимость готовиться к будущей реинтеграции. Речь идет не только о законодательстве и государственных институтах, но и об экономике, образовании, государственных услугах и инфраструктуре.

По словам Кивера, реинтеграция не может произойти одним решением. Для этого нужен масштабный процесс и готовность государственных институтов его реализовать, когда появятся необходимые условия.

"Реинтеграция не осуществляется одним решением. Это более масштабный процесс, у нас должны быть институциональные возможности для его управления, когда появятся необходимые условия, в интересах граждан как правого, так и левого берега Днестра", — добавил Киверь.

Как сообщали Новини.LIVЕ, влияние России на Приднестровье существенно ослабло, а изменения последних лет могут приблизить регион к Молдове. Жители левого берега всё чаще получают или восстанавливают молдавское гражданство и ездят на правый берег на работу.

Также Новини.LIVЕ писали, что Приднестровье остается одним из направлений, которое украинские военные внимательно отслеживают из-за присутствия там российских сил. Украинская разведка круглосуточно следит за ситуацией в регионе. Военные РФ там напуганы и не демонстрируют готовности к серьёзному противостоянию.