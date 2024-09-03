Экономическое бронирование от мобилизации: чем полезно для бюджета и украинцев

ТЦК проверяют документы у мужчины. Фото: Суспільне

Экономическое бронирование от мобилизации может быть введено в Украине уже до конца года. Относительно его необходимости и справедливости идет достаточно много дискуссий, но аргументы "за" преобладают, ведь в случае принятия удастся значительно пополнить бюджет и больше помогать армии. Но не станет ли так, что будут воевать только те, кто не сможет за себя заплатить?

Ответы на эти вопросы журналисты Новини.LIVE получили от заместителя председателя комитета Верховной Рады по правовой политике Павла Павлиша.

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Экономическое обоснование

Наша страна третий год находится в состоянии большой войны, которая влияет на экономику как внешне, так и внутренне. Именно поэтому сейчас активно обсуждается вопрос экономического бронирования работников. По словам нардепа Павлиша, такое решение позволит предпринимателям "выдохнуть" и продолжать работу, не опасаясь, что завтра работник может не выйти на свое место из-за мобилизации. Таким образом, украинская экономика и бюджет будут пополняться и дальше.

"Мы видим, что на третий год войны нам нужно, чтобы работала экономика и предприятия. Поэтому я думаю, что об экономическом бронировании нужно уже не говорить, а принимать его. И давать возможность нашим предпринимателям работать действительно на законных основаниях, без каких-либо дополнительных, непонятных платежей", — рассказывает заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Павел Павлиш.

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по правовой политике Павел Павлиш. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, нардеп добавил, что такое бронирование должно улучшить обеспечение солдат на фронте именно со стороны государства, а не волонтеров и фондов. А работникам ТЦК не придется "вылавливать ребят" на улицах.

Избранные не будут служить?

Также немаловажным моментом является вопрос суммы отчислений. Ведь минимальный вероятный "налог" сегодня на уровне 6 500 грн ежемесячно, что является почти третью от средней зарплаты по Украине. Так что далеко не каждый сможет себя таким образом забронировать.

"Государство должно обеспечить так, чтобы у нас не было распределения в стране людей по экономическим признакам. У нас есть фронт, и у нас есть экономика, которая этот фронт должна обеспечивать. Одно без другого просто невозможно", — добавляет Павлиш.

Но в то же время важным моментом является то, что в стране в состоянии войны сегодня действует правило: воюй или работай. По словам политика, каждый человек, не способный держать оружие в руках, должен делать максимум для тех, кто нас сегодня защищает. Конкретно в этом и заключается принцип экономического бронирования.

"Мы понимаем и знаем, что те средства, которые предоставляют нам партнеры, не используются на наше обеспечение военных. То есть мы обеспечиваем военных только за счет налогов и наших предпринимателей", — отмечает Павел Павлиш.

Павел Павлиш о подробностях экономического бронирования. Фото: Новини.LIVE

Сколько получит бюджет

Как говорит нардеп, невозможно назвать точную сумму, которую получит бюджет от экономического бронирования. Это связано с тем, что нет конечной суммы и количества людей, которые могут быть забронированы. Поэтому Минфин просчитывает сразу несколько моделей, и на основе наиболее удачной уже будет принят закон.

"Сколько бы ни получил бюджет средств, они должны идти на нужды военных. Потому что именно это сократит нам время войны. Если наш военный будет обеспечен всем необходимым, то мы можем более эффективно отвоевать свои территории", — отмечает политик.

Возвращение военнообязанных

Следует отметить еще один важный фактор, который сможет усилить как экономику, так и фронт — возвращение мужчин призывного возраста из-за границы. Павел Павлиш констатирует, что государство в кооперации с партнерами уже разрабатывает механизмы возвращения так называемых уклонистов, незаконно покинувших Украину. В частности, в этом вопросе помогает Польша, которая в ближайшее время приступит к экстрадиции таких нарушителей закона.

"И ведутся переговоры с другими соседними странами по поводу того, чтобы можно было возвращать граждан, незаконно пересекающих границу. Есть определенные договоренности и отработки на уровне МИД. Этот механизм уже отработан, и мы уже достигли промежуточного результата", — добавляет Павлиш.

Нардеп о возвращении военнообязанных. Фото: Новини.LIVE

В то же время политик отмечает, что отдельным и важным вопросом является возвращение мужчин, уехавших до начала полномасштабного вторжения. Для таких случаев государство должно разработать процедуры поощрения. И этим должен заниматься МИД, который ведет переговоры по этому поводу с соседними странами.

Борьба с нелегальным трудоустройством

Также существенный удар по экономике идет от граждан, которые работают неофициально и не платят налоги. По словам Павла Павлиша, после принятия экономического бронирования работодатели должны быть заинтересованы в официальном оформлении своих специалистов, потому что в этом будут нуждаться сами же люди и государство.

"У нас есть государственные учреждения Гоструда, которые занимаются постоянными проверками и в случае чего должны сообщать о нарушении закона в соответствующие органы. Поэтому я советовал бы всем людям позаботиться о своем месте работы и сделать его прозрачным", — говорит нардеп.

Павел Павлиш о нелегальном трудоустройстве. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, Павел Павлиш отмечает, что работник может обратиться к своему работодателю и настаивать на официальном оформлении. А в случае отказа обратиться с жалобой в Гоструда.

"Государственный орган должен проверить этого работодателя и в случае подтверждения выписать штраф, а штрафы очень большие. Так человек поможет государству бороться с незаконным бизнесом", — добавляет Павлиш.

Вывод бизнеса из тени

Сегодня государство постоянно ищет способы поднятия экономики и продолжает борьбу с выводом бизнеса из тени. Нардеп Павлиш говорит, что сейчас ее можно только уменьшить, но не полностью побороть. Ибо эта проблема более масштабна, чем ее представляют люди. Помочь в решении проблемы могут два фактора: понятная налоговая политика и желание граждан что-то поменять.

"Мы все понимаем, что люди, работающие в серую и в белую, пользуются одними с теми же благами от государства. Это и школы, и садики, и все остальное. Поэтому такая общая заинтересованность в том, чтобы эти услуги были лучше, как раз и помогут уменьшить нашу теневую экономику", — заключает политик.

Политик о теневом бизнесе. Фото: Новини.LIVE

Украинская экономика стала настоящим феноменом, потому что в условиях большой войны выстояла и продолжает работать. Магазины, спортзалы и салоны функционируют даже после сильных обстрелов и повреждений, что еще раз показывает несокрушимость украинцев перед всеми проблемами. Но работать, безусловно, есть над чем каждому.